Ratinho Junior se reúne com Cida Borghetti no Palácio Iguaçu

O governador eleito Ratinho Junior (PSD) e a governadora Cida Borghetti (PP), derrotada no primeiro turno das eleições de 2018, fizeram a primeira reunião de transição do governo nesta manhã de quarta-feira, 17. Foi uma reunião informal solicitada pelo governador eleito para o mandato de 2019/2022.

“A transição será feita com harmonia, responsabilidade, ética e transparência”, disse Cida, que também ressaltou a edição de um decreto, já publicado no Diário Oficial, que estabelece as normas de transição. O documento considera a importância da continuidade dos serviços públicos fundamentais aos cidadãos.

Os dois também trataram de projetos de lei enviados para a Assembleia pelo Governo do Estado, como o novo programa de refinanciamento de dívidas tributárias e a convalidação de incentivos fiscais, que precisam de aprovação dos deputados estaduais. O governador eleito pediu apoio para o encaminhamento de uma nova legislação sobre Parcerias Público-Privadas (PPP) ainda no atual exercício.

Ratinho Jr elogiou a postura da governadora Cida Borthetti dizendo que houve uma boa conversa entre as partes para dar início ao processo de transição. “A governadora foi muito solícita, deixou o Palácio de portas abertas”, ressaltou o futuro governador.

Segundo Ratinho Jr, houve um convite da governadora para que ele participe de um encontro com deputados federais do Paraná, que deve acontecer na próxima segunda-feira, para tratar de emendas da bancada ao orçamento da União em favor do Estado.