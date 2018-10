Ratinho pede voto para filho no Paraná

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador e empresário Carlos Roberto Massa, o Ratinho, 62, usou as redes sociais para pedir votos para seu filho, Ratinho Jr., 37, que concorre ao governo do estado do Paraná. Ratinho, que já foi deputado federal pelo estado, afirmou que o filho estava bem nas pesquisas, mas queria pedir ao povo do Paraná que elegesse seu filho.

"Hoje tenho um pedido muito especial para você. [...] Trabalho em São Paulo, mas eu moro no estado do Paraná e todo fim de semana estou aqui. Queria pedir a você como pai, que você votasse no meu filho, Ratinho Jr. Ele é candidato a governador do estado do Paraná. Ele está muito bem nas pesquisas, mas eu preciso do seu voto. Se você vota no Paraná, por favor, ajude meu filho. Se você acredita em mim, se você gosta de mim, ajude meu filho. Quem dá bala para o filho, adoça a boca do pai", disse Ratinho, em seu perfil no Instagram.

De acordo com a pesquisa Ibope, divulgada neste sábado (6), Ratinho Junior (PSD) lidera a disputa ao governo do Paraná com 57% dos votos válidos, seguido por Cida Borghetti (PP) e João Arruda (MDB) com 18% e 13% da preferência, respectivamente.

Nos votos válidos são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi realizada entre os dias 4 e 6 de outubro sob o registro no TRE (PR-07265/2018) e no TSE (BR-05835/2018). O nível de confiança utilizado é de 95%.

Ratinho Junior é casado com Luciana Saito Massa, desde 2003, com quem tem três filhos: Alana, Yasmin e Carlos Roberto Massa Neto. Em 2002, aos 21 anos, foi eleito deputado estadual pelo PSB. Nas eleições de 2014, ele foi eleito deputado estadual pelo PSC. Em 2016, trocou o PSC pelo PSD.