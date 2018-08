Ratinho tenta impedir divulgação de pesquisa Ibope

Narley Resende

A coligação do candidato ao governo do Paraná Ratinho Junior quer impedir a publicação da pesquisa Ibope prevista para esta quarta-feira (22). A chapa formada por PSD, PSC, PV, PR, PRB, PHS, PPS, PODE E AVANTE foi à Justiça e pediu impugnação da pesquisa contratada pela RPC-TV que trará intenção de voto ao governo e Senado no Paraná.

Na ação, os advogados argumentam que é “insuficiente estratificação para o nível econômico dos eleitores respondentes; insatisfatória informação quanto à fonte pública de dados utilizada para confecção do plano amostral”. A representação pede a concessão de medida liminar para impedir a divulgação dos resultados obtidos.Em resposta, o desembargador Tito Campos de Paula enviou intimação ao instituto para que se manifeste ainda nesta terça-feira (21) com argumentos contrários à representação.

“Em que pese as alegações do representante, entendo que primeiro deve ser estabelecido o contraditório mínimo. Diante da iminência da divulgação da pesquisa em questão em 22/08/2018, intimem-se os representados com urgência pelo meio mais célere para que, no prazo de 02 (duas) horas, manifestem-se sobre as irregularidades apontadas na petição inicial (id. 46.844) bem como a fixação de tese quanto ao tema na sessão plenária de 20 de agosto de 2018 no que tange ao critério PEA e Não PEA, reservando-me em apreciar o pedido de liminar depois da manifestação ou decorrido o prazo concedido”, despachou o desembargador.

O Ibope protocolou manifestação às 20h06 no sistema da Justiça Eleitoral.

Em nota, a assessoria de Ratinho Jr afirma que "o pedido de impugnação do PSD foi feito em função de uma decisão do TRE-PR que decidiu, na segunda-feira, dia 21, que esse tipo de estratificação feito pelo Ibope, em nível econômico, de pessoa economicamente ativa e não e economicamente ativa está proibido. A impugnação decorreu dessa decisão".

Pesquisa

O instituto Ibope Inteligência registrou a pesquisa no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) no dia 16 de agosto para sondar intenções de voto ao governo do Estado e às duas vagas ao Senado pelo Paraná, com questionários espontâneos e estimulados. Esta será a segunda pesquisa após as convenções partidárias que definiram as candidaturas no Paraná. (Veja a primeira)

O Ibope também mede índice de rejeição dos candidatos. Os questionários já foram aplicados e a pesquisa deve ser divulgada nesta quarta-feira, dia 22, pela RPC TV, que contratou o levantamento.

Para o governo, os dez candidatos aparecem nomeados na pesquisa como Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), Cida Borghetti (PP), Doutor Rosinha (PT), Geonisio Marinho (PRTB), João Arruda (MDB), Ogier Buchi (PSL), Professor Piva (PSOL), Professor Ivan Bernardo (PSTU), Priscila Ebara (PCO) e Professor Jorge Bernardi (REDE).

Para o Senado, os 14 candidatos são Alex Canziani (PTB), Beto Richa (PSDB), Compadre Luiz Adão (DC), Flavio Arns (REDE), Gilson Mezarobba (PCO), Jacque Parmigiani (PSOL) Mirian Gonçalves (PT), Nelton (PDT), Oriovisto Guimaraes (PODE), Requião (MDB), Rodrigo Reis (PRTB), Roselaine Barroso Ferreira (PATRI), Zé Boni (PRTB) e Rodrigo Tomazini (PSOL).

Foram ouvidos 1.008 eleitores em todas as regiões do Paraná. O regsitro da pesquisa é PR-04869/2018.