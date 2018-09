Reajuste das mensalidades deve ficar acima da inflação

Ana Ehlert

O mês de setembro já está quase no fim e, além da Primavera, com ele começam a chegar os comunicados sobre os aumentos das mensalidades escolares. Cada escola é livre para praticar o reajuste que achar necessário. A exemplo de ano anteriores, neste ano os aumentos tendem a superar a inflação do ano. De acordo com os dados do Banco Central, a inflação de 2018 deve ficar na casa do 4, 11%

Segundo os dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), nos últimos anos os valores ficaram acima da inflação oficial medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA). Em 2016, o IPCA foi de 6,29% e o reajuste do item Educação foi de 11,31%. Em 2017, o reajuste foi de 8,46% quando a inflação ficou em 2,95%.

Ainda de acordo com o levantamento, os maiores reajustes das mensalidades têm pesado mais o Ensino Fundamental. Em 2018, por exemplo, o reajuste foi de 7,36%, contra os demais reajustes de 6,75% (Ensino Médio), 4,88% (Ensino Superior) e 3,47% (Mestrado).

A presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná (Sinepe-PR), Ester Cristina Pereira, explica que a política de reajustes é livre. “O estabelecimento precisa apenas tomar o cuidado de informar aos pais as causas do aumento, ou seja, a escola tem de deixar claro para onde vai o dinheiro das mensalidades”, conta. “E isso precisa ser feito com tempo hábil para os pais procurarem uma outra escola caso não tenham como arcar com as novas despesas ou ajustarem o orçamento para fazer frente aos novos valores”, esclarece.



Os reajustes médios das mensalidades (%)