Real é surpreendido em Moscou; Juventus vence com três de Dybala na Liga

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Real Madrid foi surpreendido na segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa. Jogando em Moscou, o time merengue perdeu para o CSKA por 1 a 0, nesta terça-feira (2), pelo G da competição.

O resultado ainda manteve o Real na vice-liderança, com três pontos, um atrás do CSKA. Na estreia, o time espanhol havia derrotado a Roma por 3 a 0, em Madri.

O gol da vitória do CSKA foi marcado por Vlasic, aos 2min do primeiro tempo. Na próxima rodada, o Real Madrid enfrentará o Viktoria Plzen, da República Tcheca, no Santiago Bernabeu. O CSKA visita a Roma.

O destaque da rodada desta terça foi o atacante Dybala. O argentino marcou os três gols da Juventus na vitória por 3 a 0 sobre o Young Boys, da Suíça, em Turim.

O time italiano não contou com Cristiano Ronaldo, que cumpriu suspensão por ter sido expulso contra o Valencia.

O resultado deixa a Juventus como único time com 100% de aproveitamento entre os que já entraram em campo duas vezes. Na outra partida do Grupo H, o Manchester United só empatou em casa com o Valencia por 0 a 0.

Outro time a tropeçar foi o Bayern de Munique, que ficou no 1 a 1 com o Ajax em casa. Hummels abriu o placar para os alemães, mas Mazraoui igualou para o Ajax. Ambos os times lideram o Grupo E, com quatro pontos

Na outra partida da chave, o Benfica derrotou o AEK, em Atenas, por 3 a 2.

Completando a rodada, o Manchester City conquistou a primeira vitória ao bater o Hoffenheim, fora de casa, por 2 a 1. O triunfo só foi sacramentado a três minutos do fim, com gol de David Silva.

O time inglês chegou aos três pontos e está em segundo lugar no Grupo F. A ponta pertence ao Lyon, que empatou com o Shakhtar Donetsk por 2 a 2 e foi a quatro pontos.