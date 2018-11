Real, Juventus, City e Bayern vencem e se classificam na Liga dos Campeões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu a Roma por 2 a 0 nesta terça-feira (27), na Itália, e assumiu a liderança do Grupo G da Liga dos Campeões. Os gols foram feitos por Bale e Lucas Vázquez. Mesmo com este placar, as duas equipes já estão garantidas na próxima fase.

Mais cedo nesta terça, a derrota sofrida pelo CSKA Moscou contra o Viktoria Plzen, de virada, por 2 a 1, acabou classificando Roma e Real para as oitavas antes mesmo de as duas equipes entrarem em campo.

A vitória deixa os espanhóis com 12 pontos; são três a mais que os italianos. Como leva a melhor no confronto direto, o time espanhol já garantiu matematicamente a primeira colocação.

No dia 12 de dezembro, dois jogos às 15h55 (de Brasília) definem a última rodada: enquanto a Roma visita o Viktoria Plzen na República Tcheca, o Real recebe o CSKA no Santiago Bernabéu.

MANCHESTER CITY

O Manchester City sofreu, mas conseguiu um empate precioso. Jogando no Groupama Stadium, em Lyon (França), pela quinta rodada do Grupo F da competição, o time comandado por Pep Guardiola esteve em desvantagem por duas vezes, mas buscou o empate com o Lyon: 2 a 2.

Os gols do jogo saíram todos no segundo tempo. Pelo time da casa, Maxwel Cornet balançou as redes duas vezes. Pelos ingleses, Aymeric Laporte e Sergio Agüero anotaram.

O resultado classificou o City às oitavas de final da Liga dos Campeões, com 10 pontos em cinco jogos. O Lyon é segundo, com sete, enquanto Shakhtar Donetsk (cinco pontos) e Hoffenheim (três) vêm logo atrás. O Shakhtar recebeu o Hoffenheim e venceu por 3 a 2.

Na última rodada, o Lyon, que um dos cinco invictos na competição até o momento, corre o risco de ser eliminado. A disputa acontece em um confronto direto com o Shakhtar, que depende de um triunfo na Ucrânia para se classificar.

JUVENTUS

A Juventus precisava só de um empate contra o Valencia para garantir a vaga antecipada nas oitavas de final da Liga dos Campeões, mas fez melhor que isso: venceu por 1 a 0, gol de Mandzukic, e sacramentou a classificação.

O time italiano chega aos 12 pontos no grupo H e só não assegurou o primeiro lugar da chave porque o Manchester United, vice-líder com 10, bateu o Young Boys, lanterna com um ponto, por 1 a 0. O resultado também classificou os ingleses, enquanto o Valencia é o terceiro, mas está eliminado com cinco pontos.

A Juventus conquistou a vitória graças a um gol do croata Mandzukic, com assistência de Cristiano Ronaldo. Já o United marcou com Fellaini apenas aos 46min do segundo tempo para se garantir nas oitavas de final.

Na última rodada, a Juve visita o Young Boys, enquanto o Valencia recebe o Manchester United. Os dois jogos serão realizados em 12 de dezembro.

BAYERN

Completando os jogos desta terça, o Bayern de Munique goleou o Benfica por 5 a 1 e se garantiu nas oitavas, assim como o Ajax, que bateu o AEK por 2 a 0 fora de casa.

Na última rodada, Ajax e Bayern se enfrentam em Amsterdã na disputa da primeira colocação do Grupo E.