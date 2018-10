Real Madrid anuncia demissão do técnico Julen Lopetegui

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira (29) a demissão do técnico Julen Lopetegui. Ele não resistiu à goleada por 5 a 1 sofrida para o Barcelona no último domingo (28). O treinador ficou menos de quatro meses no cargo -ele havia sido contratado em junho, dias antes do início da Copa do Mundo.

O mau desempenho foi o motivo apontado pelo Real Madrid para a demissão de Lopetegui. Em 14 jogos no comando da equipe, o espanhol venceu seis partidas, empatou duas e perdeu outras seis. Ele perdeu a Supertaça Europeia para o Atlético de Madri e não vence há cinco jogos no Campeonato Espanhol, torneio que o Real ocupa a modesta nona posição.

A passagem de Lopetegui pelo Real Madrid foi conturbada desde o início. Anunciado pelo clube ainda quando era técnico da Espanha, o treinador foi demitido pela seleção espanhola a dois dias da Copa do Mundo. Ele chegou a chorar durante a entrevista coletiva feita no momento de sua apresentação no clube merengue.

A demissão de Lopetegui era especulada desde o final do jogo contra o Barcelona, quando o clube merengue foi goleado por 5 a 1. Os jornais afirmavam que a saída seria concretizada em uma reunião nesta segunda-feira, o que se confirmou. Antonio Conte e Roberto Martinez aparecem como favoritos a assumirem o cargo.

Enquanto não encontra um novo treinador, o Real Madrid anunciou que o ex-jogador Santiago Solari comandará a equipe de maneira inteira.

O próximo compromisso do clube será contra o Melilla, pela segunda fase da Copa do Rei, na quarta-feira (31).

Confira abaixo o comunicado divulgado pelo clube:

A Junta Diretiva do Real Madrid CF, reunida hoje, 29 de outubro de 2018, decidiu encerrar o contrato que vinculava o treinador Julen Lopetegui com o clube.

Esta decisão, adotada com a máxima responsabilidade, tem como objetivo mudar a dinâmica em que a equipe principal se encontra, enquanto todos os objetivos da temporada ainda são alcançáveis.

A Junta Diretiva entende que existe uma grande desproporção entre os resultados obtidos até esta data e a qualidade do elenco do Real Madrid, que conta com oito jogadores concorrendo à Bola de Ouro -algo sem precedentes na história do clube.

O clube agradece Julen Lopetegui e toda a sua equipe técnica pelo esforço e o trabalho realizados e o deseja o melhor em sua carreira profissional.

Será substituído provisoriamente por Santiago Solari, que dirigirá a equipe principal a partir da manhã de terça-feira (30).