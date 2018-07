Real Madrid desiste de Hazard para apostar em Isco, diz As

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O interesse do Real Madrid em Eden Hazard pode esfriar por causa de Isco. De acordo com o jornal espanhol As, o clube ensaia desistir do meia do Chelsea para apostar em seu camisa 22, que tem tido cada vez mais protagonismo na equipe.

Para muitos em Santiago Bernabéu, de acordo com o diário, a contratação de Hazard é considerada desnecessária para uma posição que é bem coberta por Isco —seriam em torno de 200 milhões de euros. O recém-chegado técnico Julen Lopetegui teria plena confiança no meia, com quem trabalhou na seleção espanhola nos últimos dois anos.

Isco tornou-se importante ao Real logo em sua primeira temporada, em 2013-14. Desde então ganhou status de titular, mesmo trabalhando muitas vezes à sombra do então trio Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. Agora ele pode ter o protagonismo, não tendo um 'galático' como concorrente.

Hazard, por sua vez, fez boa Copa do Mundo e se colocou de vez na prateleira mais alta de meio-campistas na Europa. Não à toa é considerado fundamental pelo Chelsea, que de acordo com a imprensa inglesa pretende aumentar seu salário para assim diminuir o assédio de outros clubes.