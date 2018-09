Real Madrid e Barcelona perdem no Espanhol; catalães seguem na ponta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid teve nos pés a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Espanhol, mas a apatia mostrada na etapa inicial o impediu. A equipe merengue levou três gols em 38 minutos, e isso foi crucial para a primeira derrota na competição, nesta quarta-feira (26), para o Sevilla, fora de casa, por 3 a 0, pela sexta rodada.

O tropeço da equipe treinada por Julen Lopetegui beneficiou o arquirrival Barcelona, que segue líder do Espanhol mesmo com o revés por 2 a 1 sofrido para o Leganés. O time catalão está com 13 pontos, o mesmo do Real, vice-líder pelos critérios de desempate.

O português André Silva, duas vezes, e o francês Ben Yedder anotaram os gols do Sevilla, que sobe para o quarto lugar, com dez pontos.

Eleito o melhor jogador do mundo no prêmio The Best, da Fifa, na última segunda-feira (24), em Londres, o meia Luka Modric teve um gol anulado aos oito minutos no segundo tempo, em impedimento marcado apenas após a consulta ao árbitro de vídeo (VAR, sigla em inglês).

Na próxima rodada do Espanhol, o Real terá pela frente o clássico de Madri contra o Atlético, neste sábado (29), às 15h45 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, enquanto o Sevilla visditará o Eibar, no mesmo dia, mas às 13h30.

O Barcelona também sofreu a primeira derrota. A equipe catalã saiu na frente com um golaço de Philippe Coutinho no primeiro tempo, mas na etapa final sofreu dois gols em dois minutos e permitiu a virada do Leganés.

O Leganés, por outro lado, deixou a última colocação momentaneamente e assumiu a 17ª posição. No entanto, pode ser novamente ultrapassado por Rayo Vallecano e Valladolid, que ainda entrarão em campo nesta sexta rodada.

Em outros jogos desta quarta, o Villarreal derrotou o Athletic Bilbao, fora de casa, por 3 a 0, e o Valencia não passou de um empate por 1 a 1 com o Celta, no estádio Mestalla.