Real Madrid joga mal, perde para o Alavés no último minuto e mantém jejum

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Alavés neutralizou o Real Madrid e foi premiado com a vitória por 1 a 0 no último minuto do jogo deste sábado (6). A partida, válida pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, foi decidida de cabeça por Manu García, que levou o Estádio Mendizorroza à loucura com o tento marcado, já que a equipe não batia os merengues há 18 anos.

Vinicius Jr., que começou o duelo no banco de reservas, entrou no lugar de Bale, mas teve atuação apagada -assim como todos os companheiros, no geral. Agora sem vencer há quatro jogos, o Real estaciona nos 14 pontos e é ultrapassado pelo próprio Alavés, que leva vantagem no confronto direto. Já o Barcelona, que tem a mesma pontuação das equipes, enfrenta o Valencia neste domingo.

Com a data Fifa do mês de outubro, a equipe merengue volta a campo somente no próximo dia 20, no Santiago Bernabéu, às 10h (de Brasília), quando recebe o Levante pela nona rodada do Espanhol. Já o Alavés visita o Celta no dia anterior.

Em um jogo fraco tecnicamente, foi difícil de encontrar um destaque, brilhou a estrela de Manu García, que veio do banco de reservas. Aos 49 minutos da etapa final, os mandantes tiveram a última bola do jogo em um escanteio. Indeciso, Courtois ficou vendido no lance e o viu o meia testar para o gol.

A equipe de Lopetegui, que entrou em campo já com um jejum de três jogos sem vencer, sofreu para chegar ao gol do Alavés. Esbarrando na marcação equilibrada do rival, teve nos cruzamentos pelo alto as melhores oportunidades de uma primeira etapa fraca tecnicamente.

Bem postado defensivamente, os mandantes souberam aproveitar o nervosismo do Real e quase chegaram ao gol em mais de uma oportunidade. Além do tento no último minuto, a mais clara foi dos pés de Jony, que chutou cruzado rasteiro e por pouco não furou Courtois.

Em outros jogos deste sábado, o Eibar derrotou o Girona, fora de casa, por 3 a 2, o Levante venceu o Getafe por 1 a 0, também como visitante, e o Leganés superou o Rayo Vallecano por 1 a 0.