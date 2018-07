Real Madrid nega novamente ter feito oferta por Neymar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela segunda vez neste mês, o Real Madrid divulgou comunicado afirmando que não fez uma oferta pelo atacante brasileiro Neymar. A especulação sobre a transferência do jogador aumentou desde a saída do português Cristiano Ronaldo da equipe.

"Diante das constantes informações que vinculam o jogador do PSG Neymar Jr. ao nosso clube, o Real Madrid C.F. quer esclarecer que não tem prevista nenhuma oferta pelo jogador", diz o comunicado do clube. No dia 3 e julho, o Real Madrid já havia se manifestado sobre o assunto, negando interesse por Neymar.

A emissora pública espanhola TVE informou na segunda-feira (9) que o Real Madrid pretendia oferecer 310 milhões de euros ao PSG, equivalente a R$ 1,3 bilhão. O clube francês tirou Neymar do Barcelona por 222 milhões de euros (R$ 1 bilhão) em 2017.

O contrato do brasileiro com o PSG vai até 2022 e não tem multa rescisória, mas os franceses podem exigir um determinado valor para liberá-lo.

"A relação entre os dois clubes é extraordinária, de forma que, se em algum momento o Real Madrid pretender contratar um jogador do PSG, a primeira coisa que faria seria se dirigir ao clube", completou o comunicado do clube espanhol.