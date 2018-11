Real Madrid vence fora e diminui diferença para Barcelona

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fora de casa, o Real Madrid não teve dificuldades para vencer o Celta por 4 a 2 pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol.

O time da capital marcou aos 23 minutos com Benzema, após lançamento do melhor do mundo, Luka Modric, e depois ampliou com gol contra de Gustavo Cabral. No fim do jogo, Sergio Ramos, de pênalti, e Ceballos, de fora da área, ampliaram. O Celta diminuiu com Hugo Mallo e Méndez. O Real teve de fazer as três substituições por causa de lesões.

O resultado faz o Real Madrid diminuir a diferença para o Barcelona, que perdeu para o Betis por 4 a 3 neste domingo. Em sexto lugar, o Real tem 20 pontos, quatro a menos que o líder Barcelona. O Celta termina a rodada em 14º lugar, com 14 pontos.

Na próxima rodada, o Real Madrid joga novamente fora de casa, desta vez contra o Eibar, no sábado (24). O Celta enfrenta a Real Sociedad na segunda-feira (26).

Apesar do domínio em campo, o Real Madrid não conseguia levar perigo ao gol de Sergio Álvarez. Tudo mudou quando o croata Luka Modric encontrou espaço e lançou Benzema. O francês dominou com rara categoria e finalizou sem chances para o goleiro do Celta.

Em noite inspirada, Benzema recebeu de Vazquez, entortou o argentino Roncaglia e chutou forte, a bola bateu na trave e voltou em Gustavo Cabral antes de entrar. O gol foi dado para o zagueiro do Celta, mas a jogada foi toda do francês.

Cinco minutos depois de sofrer o segundo gol, o Celta conseguiu diminuir. Méndez cruzou da direita, Mallo pegou a bola ainda no ar e chutou de primeira para diminuir o placar no Balaídos.

O terceiro gol foi do zagueiro Sergio Ramos. Ele foi abusado ao cobrar pênalti sofrido por Odriozola e, com uma cavadinha, marcou seu quinto gol no Campeonato Espanhol. Nos acréscimos, Ceballos acertou um bonito chute de fora da área e fez o quarto do Real, sobrando tempo apenas para o Celta descontar um pouco mais o prejuízo.

CONFIRA OS RESULTADOS DA RODADA:

Alaves 2x1 Huesca

Barcelona 3x4 Betis

Sevilla 2x1 Espanyol

Rayo Vallecano 2x2 Villarreal

Celta 2x4 Real Madrid

Valladolid 0x0 Eibar

Getafe 0x1 Valencia

Atletico de Madri 3x2 Athletic Bilbao

Girona 0x0 Leganes