Real quer engordar Vini Jr e usar brasileiros para evitar saudades

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid traçou um plano para o período inicial de Vinicius Jr. A ideia é fazer de tudo para que o jogador não fique queimado com a torcida por um possível início irregular, de acordo com o jornal "AS". Para isso, o clube trabalha em três frentes: número de partidas, desenvolvimento físico e adaptação.

A primeira é a mais fácil. O Real Madrid levará o brasileiro para a disputa do International Champions Cup de 2018, torneio amistoso de pré-temporada que acontece nos Estados Unidos. A expectativa é que Vinicius Jr comece a se adaptar e, na sequência, tenha alguns minutos com o time principal nos jogos oficiais. Caso precise, um "empréstimo" ao time B do Real Madrid é tratado como possibilidade.

No segundo ponto, o Real Madrid espera que Vinicius Jr ganhe entre três e quatro quilos de musculatura para suportar o ritmo do futebol europeu. A avaliação do clube é que o atual porte físico do jogador não é suficiente para o nível exigido em uma equipe de ponta como o time espanhol.

Por último, o Real Madrid se preocupa com a adaptação do brasileiro à Espanha. O clube quer preservar figuras importantes no convívio de Vinicius Jr: seu irmão Netinho e seu tio Ulysses. Além disso, a publicação afirma que Casemiro e Marcelo terão papéis importantes na adaptação do atacante. Os dois têm trocado mensagens com o ex-flamenguista desde o tempo que Vinicius ainda jogava no Brasil.