Real sofre, mas vence Valencia e segue na briga pelas primeiras posições

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid sofreu, mas conseguiu vencer o Valencia por 2 a 0 neste sábado (1º), no Santiago Bernabéu. Em duelo marcado pelas grandes atuações dos goleiros Courtois e Neto, os gols foram marcados por Wass - que improvisado na lateral direita mandou contra a própria rede - e por Lucas Vázquez.

O resultado leva o Real Madrid para o quinto lugar na tabela, com 23 pontos conquistados - três a menos que o líder Sevilla, que ainda não jogou nesta rodada. Já o Valencia perdeu dois postos e ficou em 13º lugar, com 17 pontos.

O próximo compromisso do Real no Espanhol será contra o Huesca, domingo (9), no Anoeta. Um dia antes, no sábado (8), o Valencia recebe o Celta no El Madrigal.

Os goleiros deram um verdadeiro show no duelo. No primeiro tempo, Courtois pouco se preocupou, enquanto Neto fez grande defesa contra chute de Bale após falha de Wass para evitar o segundo gol do Real. Na segunda etapa foi a vez de o Valencia fazer Courtois trabalhar - e muito. Foram pelo menos três defesas difíceis diante de Santi Mina, Gameiro e Batshuayi para segurar a vantagem. Bale e Benzema, incansáveis na criação de jogadas, também merecem menção entre os melhores.

Diante da torcida no Santiago Bernabéu, o Real Madrid entrou em campo de cabeça erguida e dominou a bola nos primeiros minutos de jogo. A equipe comandada por Santiago Solari teve muita paciência para trocar passes e buscar espaços para construir boas jogadas. Jogando pela esquerda, Bale fez boas tabelas com Benzema, que quase abriu o placar com chute de pé esquerdo.

O relógio marcava sete minutos quando o Real Madrid chegou novamente ao ataque com Benzema. O jogador não conseguiu aproveitar o chute. Carvajal aproveitou o rebote, cruzou na área e Wass -Jogando improvisado na lateral direita - cabeceou com força contra a própria meta e complicou a vida do Valencia.

Depois do gol, o Real Madrid diminuiu um pouco o ritmo, mas logo voltou a trocar passes em velocidade e a buscar espaços para atacar os visitantes. O time madrileno poderia ter feito o segundo aos 23 minutos, mas não soube aproveitar uma falha de Neto. O goleiro afastou mal a bola, mandou-a de presente nos pés de Lucas Vásquez, que deixou para Ceballos mandar uma bomba. Para sorte do brasileiro, a bola bateu na zaga e saiu pela linha de fundo.

O Valencia continuou lutando pelo empate, mas perdeu muitas chances. Na melhor delas, Mina foi lançado por Parejo, ficou cara a cara com o goleiro e mandou por cima do travessão. Na sequência, o brasileiro Gabriel Paulista apareceu livre para cabecear após cobrança de falta, mas também errou o alvo. Asensio, acionado no lugar de Bale, devolveu a gentileza: recebeu livre na grande área e chutou por cima da zaga.

O Real Madrid se defendia como podia para segurar a vantagem no placar. Batshuayi invadiu a área e bateu firme, mas Courtois fez uma grande defesa para levantar o Santiago Bernabéu. Reguilón e Carvajal perderam uma chance no ataque, mas Lucas Vázquez aproveitou a sua. Recebeu um belo passe de Benzema e bateu de primeira para selar o triunfo.