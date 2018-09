Reality Canta Comigo seleciona os dois últimos finalistas nesta quarta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda e última semifinal do reality show musical Canta Comigo, da Record, vai ao ar nesta quarta-feira (5) e vai definir os últimos dois finalistas do programa.

Quem disputa uma das vagas são a cantora Emanuelle Strapassom, o ator Diego Martins, o operador de mercado financeiro Jhour Bayron, a recepcionista Grace Nascimento, o cantor Joab e a faxineira Cristiane de Paula. Outros dois participantes serão escolhidos na repescagem.

Eles serão avaliados pelo time de cem jurados do programa, versão nacional de All Together Now e apresentado por Gugu Liberato. Entre eles, famosos como a dupla Pepê e Neném, o pagodeiro Salgadinho e a cantora pop Daya Luz.

Já estão garantidos na final o cantor Gabriel Camilo, a backing vocal Prih Queiroz, o cantor Vinny Fist, a estudante Yasmine Mahfuz, a cantora Débora Pinheiro e a representante comercial Naheda Beydoun.

Os finalistas se apresentarão mais uma vez para os jurados. Os dois que conseguirem a maior pontuação vão a voto popular.

A final vai ao ar no próximo dia 12. O vencedor da competição levará prêmio de R$ 300 mil.

O Canta Comigo é exibido às quartas-feiras, a partir das 22h30.