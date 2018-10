Reality culinário da Netflix estreia em novembro com Alessandra Ambrosio e Bebel Gilberto

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estreia no dia 20 de novembro a série de competição gastronômica da Netflix The Final Table - Que Vença o Melhor, que reúne chefs mundiais de peso, como a brasileira Helena Rizzo, do Maní.

Na disputa, 12 times de cozinheiros profissionais vão preparar pratos tradicionais de um país a cada episódio.

O grupo inclui Aaron Bludorn, do Café Boulud, em Nova York, que faz dupla com Graham Campbell, do Castlehill Restaurant, na Escócia. O único brasileiro entre os competidores é Rafa Gil, responsável pela cozinha do Highest Hotel in the World, em Hong Kong.

Os competidores serão avaliados por celebridades e críticos gastronômicos do país abordado.

No caso do Brasil, participam a modelo Alessandra Ambrosio, a cantora Bebel Gilberto e o crítico gastronômico da Folha de S.Paulo Josimar Melo.

Também estão na seleção de jurados o ator Colin Hanks, de “Dexter”, e o editor de gastronomia do jornal americano The New York Times, Sam Sifton.

O cozinheiro que conseguir passar por toda a eliminatória, que inclui preparar receitas típicas do México, da Espanha, da França e do Japão, chega à final.

No último episódio, somente um dos chefs competidores ganhará um lugar na Mesa Final, da qual participam chefs como Enrique Olvera, do Pujol, no México; Andoni Aduriz, do Mugaritz, na Espanha; Grant Achatz, do Alinea, nos Estados Unidos e Yoshihiro Narisawa, do Narisawa, no Japão.

A série terá a apresentação do americano Andrew Knowlton, escritor e editor da revista Bon Appétit.