Rebanho de vacas ajuda polícia dos EUA a capturar fugitiva

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um rebanho de 16 vacas ajudou a polícia do condado de Seminole, no estado americano da Flórida, a capturar a fugitiva Jennifer Anne Kaufman na noite deste domingo (5).

Kaufman fugia em um carro com um segundo suspeito quando o veículo saiu da estrada em uma área rural. Ela então tentou fugir dos policiais a pé, mas caiu no meio de um rebanho de vacas que começou a cercá-la.

O vídeo, filmado por um helicóptero da polícia local que acompanhava a perseguição, mostra a movimentação dos bichos atrás dela.

Nas imagens, postadas no perfil da polícia de Seminole, é possível ouvir um dos agentes falando: "se você ver um grupo de vacas, elas estão literalmente correndo atrás dela".

Determinadas, as vacas acabam levando a suspeita para uma cerca, onde Kaufman acaba rendida e presa pelos policiais. Ela foi acusada de posse de drogas e resistir à ordem de prisão.

O vídeo pode ser visto na página do condado de Seminole no Facebook, no seguinte endereço: https://www.facebook.com/SeminoleSheriff/videos/2244035635610116/.