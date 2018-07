Blog Plantão de Polícia

A Receita Federal no Porto de Paranaguá apreendeu 834 quilos de cocaína que estavam dentro de um contêiner, que seria enviada para o porto de Le Havre, na França. Segundo a Receita Federal, a apreensão ocorreu durante operação, a partir do uso do raio-x em dezenas de contêineres que seriam embarcados durante a próxima semana.

Leia mais no blog Plantão de Polícia