Receita do Combate Barreinha ganha destaque no programa de Ana Maria Braga

Redação Bem Paraná

O frango empanado vendido na sede do Combate Barreirinha, um dos maiores campeões do futebol amador de Curitiba, ganhou destaque no programa Mais Você, da apresentadora Ana Maria Braga. Nessa quarta-feira (dia 26), o comerciante Nilton Choinsk, responsável pelos Assados Combate, esteve no estúdio do programa para apresentar a receita.

Os assados são vendidos em frente à sede social do clube, na Avenida Anita Garibaldi, 4747, no bairro Barreirinha. Os telefones de contato são 41-3053-3268, 41-8824-4635 e 41-9681-9404.

Nilton foi jogador do Combate Barreirinha, clube fundado em 1945, com nome em homenagem ao fim da Segunda Guerra Mundial. A equipe tem cinco títulos da Taça Paraná, principal competição de futebol amador do Estado, e sete da Suburbana de Curitiba. Há 20 anos, Nilton começou a vender assados na sede do clube e o frango empanado virou sensação na região.