Recital com violoncelo em prol de crianças com câncer

O músico violoncelista Antonio Lauro Del Claro, considerado um mito nacional do violoncelo, com mais de 50 anos de carreira faz apresentação exclusiva em prol das crianças em tratamento do câncer de todo o Brasil, atendidas pela Associação de Apoio à Criança com Câncer (APACN).

A convite da instituição, o músico vem a Curitiba para apresentar o seu trabalho atual: “CELLO EM SOLO BRASILEIRO”. Um recital de violoncelo com obras brasileiras, com duração de aproximadamente 50 minutos.

O evento será organizado e promovido pela APACN, no próximo dia 31 de agosto, às 20 horas, no Teatro da Reitoria da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em Curitiba que une arte através da música clássica e solidariedade. Toda a arrecadação com a venda de ingressos será destinada à associação.



SERVIÇO

Recital Antonio Lauro Del Claro

Realização: APACN

Quando: Dia 31 de agosto

Horário: 20 horas

Onde: no Teatro da Reitoria da UFPR - Rua XV de Novembro, 1299 - Centro Curitiba PR

Capacidade: 700 pessoas

Valor do ingresso: R$ 50

Valor meio ingresso: R$ 25

Venda de ingressos: www.livepass.com.br

Classificação Livre