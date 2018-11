Record deve transmitir entrevista com Bolsonaro durante debate da Globo

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) concedeu entrevista à TV Record nesta quinta-feira (4).

A conversa com o deputado federal deve ir ao ar na noite desta quinta, no Jornal da Record, que começa 21h45. A ideia do presidenciável é estar no ar enquanto a concorrente TV Globo transmite o debate entre presidenciáveis.

Bolsonaro se recupera de uma facada e a recomendação médica é de que ele não vá ao debate.

Inicialmente, a equipe dele avaliava fazer uma transmissão ao vivo durante o programa da Globo. Como o debate é extenso, optaram por um live mais curto durante o horário eleitoral.