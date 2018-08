Record e SBT se parecem até nos maiores erros e acertos

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

A ideia de casar o encerramento de uma novela com início de outra ou usar o sábado para um resumão dos capítulos da semana, foram apenas algumas das iniciativas do SBT que a Record também resolveu adotar. Nada contra. Se funciona, por que não? O interessante é que até no erro, as duas têm procurado ser muito iguais. Não existisse o ‘Roda Roda’ entre o ‘SBT Brasil’ e ‘Poliana’, os resultados da novela seriam muito melhores. Mas a Record tem uma situação pior. Mesmo com a sua grade sem movimento, bem ao contrário das malucas mudanças do passado, a sua principal produção, ‘Jesus’, não consegue se aproveitar da boa audiência que o ‘Cidade Alerta’ normalmente oferece, porque no meio existe a sempre sinuosa reprise de ‘A Terra Prometida’. Uma derrubada que não tem tamanho. Na Grande SP, número da segunda-feira, a queda no horário foi de 17 para 8 pontos. Mais de 50%. E todo santo dia tem isso assim. Por que não corrigir isso?

Por favor, anote

Nem sei se chega a ser questão de dias, talvez horas, para o anúncio de novas mudanças no comando da Band. Não tem mais como adiar. Colocar ordem na casa passa por mais essa necessária troca nas suas mais altas posições.

Cardápio

O aplicativo do “PlayPlus”, streaming da Record, estará disponível a partir da próxima terça-feira, 14. Entre outros conteúdos, ESPN, Fox Gols, FoxFans, Fish TV, Play Kids, Nova Brasil FM e programas da Ticiane Pinheiro, Xuxa, Mion, Bola e Carlinhos Silva.

Nova direção

‘Os Parças 2’ começa a ser rodado agora em outubro, repetindo Tom Cavalcante, Bruno de Luca, Windersson Nunes e Tirulipa no seu elenco. Mas a direção, em vez de Halder Gomes, agora será da Cris D´Amato.

Corrida presidencial

Amanhã, quinta, 10 da noite, a Band vai promover o primeiro debate entre os já definidos candidatos à Presidência da República. Por aí entenda-se, Ciro, Alckmin, Bolsonaro, Boulos, Álvaro Dias, Cabo Daciolo, Henrique Meirelles e Marina. Ricardo Boechat vai mediar.

Chama atenção

Não por ser o primeiro, mas por todo o cenário que envolve, o debate da Band está despertando grande atenção, tanto aqui quanto lá fora. Nada menos que 120 jornalistas foram credenciados, no meio deles, correspondentes do Japão, Estados Unidos, China e agências internacionais. A Band está completando 30 anos de debates.

Escolhido

Com passagens em várias TVs e trabalhos no teatro e cinema, Fábio Ock será o diretor do novo programa de Marcelo Tas, no Discovery. Um reality, em parceria com a Academia Filmes, muito em cima do ‘Faça Você Mesmo’, o universo maker, uma das principais tendências do mundo contemporâneo. Estreia em 2019.

Merece registro

Boa essa do Ziraldo, segunda-feira, no ‘Roda Viva’: - “O Brasil está ficando, primeiro, muito chato. E, segundo, antipático”. E não é quê?

Gênesis

A parceria Record-Casablanca planeja iniciar em novembro as gravações de ‘Gênesis’, novela de Gustavo Reiz, escolhida para substituir ‘Jesus’.

E até aqui, Alexandre Avancini é o nome mais cotado para sua direção-geral. Só que ainda tem uma renovação de contrato pela frente.

Liberado

Autorizado pela Band, Milton Neves deu um longo depoimento para o ‘Domingo Show’, do Geraldo Luís, na Record. Reportagem sobre um ex-jogador do São Paulo, hoje envolvido com drogas. No ar em breve.

Bate – Rebate

A CNBB confirma para dia 20 de setembro, às 21h30, o ‘Debate de Aparecida’, que reunirá os candidatos à Presidência da República.

A MTV, em parceria com a Primo Filmes, está anunciando a produção original da série de ficção, ‘Feras’.

O ‘Como Será?’, da Globo, completa quatro anos neste próximo sábado. Para a ocasião, foram gravadas quatro reportagens especiais com câmeras 360 graus.

O FoxFans, incluído no PlayPlus da Record, além do ‘Simpsons’, também terá o ‘The Walking Dead’ entre as suas atrações.

A Endemol Shine Brasil reforça seus quadros com a contratação dos executivos Renato Martinez (venda e negócios), Nelson Rosa (representação de marcas), e Rubens Ajzenberg (criação).

Segundo o Kantar Ibope, em julho, o Discovery foi o canal mais assistido da TV por assinatura aos domingos durante o horário nobre(19h à 0h). O desempenho deveu-se aos resultados de audiência das maratonas de ‘Largados e Pelados’ e ‘Largados e Pelados - A Tribo’. Aliás, neste domingo, às 20h40, estreia temporada inédita de ‘Largados e Pelados - A Tribo’.

Em se tratando de novelas, por enquanto não tem volta para Glória Perez. A ideia é que, por tempo indeterminado, ela continue colaborando com Silvio de Abreu na área das séries.

C´est fini

Rodrigo Scarpa, o Vesgo, se mudou para Boca Raton, na Flórida, onde tem casa e investe também na sua rede de Tapiocaria, a exemplo do que faz no Brasil. Mas o ex-’Pânico’ não descarta voltar a fazer televisão por aqui. Os resultados de audiência do ‘Só Toca Top’, do Luan Santana e Fernanda Souza, na Globo aos sábados, são bem positivos. Mas não tem nada fechado ainda sobre a temporada 2019. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!