Record elege Camila Rodrigues e Lidi Lisboa como protagonistas de novelas para 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record já está escolhendo alguns dos seus principais artistas para estrelarem produções na dramaturgia do canal em 2019.

De acordo com a emissora, a atriz Camila Rodrigues, 35, será a protagonista de "Topíssima", que promete ser um dos principais destaques da emissora para 2019. A novela será escrita por Cristianne Fridman com direção de Rudi Lagemann. Na história, Camila interpretará a personagem Sophia.

A artista segue prestigiada na Record, onde ela trabalha desde 2012. No canal, Camila já fez parte do elenco de folhetins como "Rei Davi" (2012), "José do Egito" (2013), "Os Dez Mandamentos" (2015) e "Belaventura" (2017). Ela também mostrou que sabe dançar no reality da Xuxa, "Dancing Brasil".

Além de Camila, quem também tem lugar garantido em uma produção é Lidi Lisboa, 34. A atriz foi escalada para interpretar a protagonista Jezabel na macrossérie de mesmo nome que chega à Record no ano que vem, trama escrita por Cristianne Fridman com direção de Alexandre Avancini.

Assim como a colega, Lidi esteve presente no elenco de "Belaventura" e ainda de "Escrava Mãe" (2016), na qual viveu a personagem Esméria.