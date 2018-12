Maitê Ritz - Barulho Curitiba

A lista de indicados ao Grammy 2019 está completa. A Recording Academy revelou hoje (07) os indicados ao Grammy de 2019, e Kendrick Lamar liderou o número de indicações, com a trilha sonora de Pantera Negra. Confira no site do Barulho Curitiba a lista completa com os indicados