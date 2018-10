Recuperado de fratura, Gatito confirma volta ao Botafogo após seis meses

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Gatito Fernandéz está de volta ao Botafogo. O goleiro concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira e disse que será titular contra o Corinthians, neste domingo, no Nilton Santos. Ele não disputa uma partida desde o dia 23 de abril, quando sofreu uma fratura no braço direito diante do Sport, na Ilha do Retiro.

O departamento médico do Botafogo decidiu por um tratamento conservador, sem a necessidade de uma cirurgia. A escolha foi considerada acertada por um especialista consultado nas últimas semanas. Mas o fato é que foram seis meses até se sentir apto para voltar aos gramados.

"Graças a Deus vou enfrentar o Corinthians domingo. Estou me sentindo cada vez melhor, fico feliz por poder voltar nesse momento do campeonato, ajudar nossos companheiros. Muito feliz que tudo o que aconteceu já passou, agora é olhar para frente", disse Gatito.

"Me sinto muito bem, já bastante melhor das dores. Claro que vou sentir alguma coisa, mas é mínimo praticamente. Já esqueci realmente, quando treino, da dor que tinha na mão. Estou muito feliz, já consigo ter sequência nos treinos praticamente sem dor", completou o goleiro.

Há poucas semanas, Gatito sentiu necessidade de conceder entrevista e explicar o porquê de estar demorando tanto a voltar. Na oportunidade, se emocionou ao mandar recado para a torcida do Botafogo. Nesta quarta-feira, o sentimento foi totalmente diferente.

"As pessoas se preocupavam, me perguntavam como estava, mandavam muita mensagem positiva. Isso me deu bastante força naquele momento em que não sabia quando ia voltar. Agora já passou, hoje em dia estou bastante feliz, treinando há quase duas semanas", afirmou.