Recuperado de lesão, Sánchez reforça o Santos contra o São Paulo

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos terá dois reforços para o duelo de domingo (16), contra o São Paulo, às 16h, na Vila Belmiro. Um dos destaques da equipe nos últimos jogos, Carlos Sánchez, que até então seguia como dúvida, foi liberado pelo departamento médico e está à disposição de Cuca para o primeiro clássico do técnico desde a sua chegada, no fim de maio. Léo Cittadini também volta.

Carlos Sánchez desfalcou o Santos nas últimas duas partidas do Campeonato Brasileiro. Contra o Grêmio, o uruguaio estava à disposição de sua seleção para amistoso contra o México. Diante do Paraná, não entrou em campo por conta de uma lesão muscular na coxa. Recuperado, já treinou com os companheiros em atividade realizada na tarde desta quarta (12), no CT Rei Pelé.

Já Léo Cittadini está recuperado de uma entorse no tornozelo. Ele não entra em campo há exato um mês, desde a derrota para o Atlético-MG por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, dia 12 de agosto.

Além de Sánchez e Cittadini, Cuca ainda vive a expectativa de contar com Felippe Cardoso, reforço recém-contratado da Ponte Preta. Recuperado de uma lesão no púbis, o jovem atacante também treinou com bola e tem o aval do departamento médico para ser relacionado para o clássico.

Em contrapartida, Lucas Veríssimo, que também sofreu uma lesão muscular na coxa, continua no estaleiro. Ele não foi a campo e seguiu na academia realizando atividades físicas.

Esta é a primeira semana que Cuca tem livre para trabalhar com seus atletas. Desde que assumiu o comando do Santos, o técnico passou por uma maratona de 12 jogos em pouco mais de um mês.