Recuperado, Leandro Damião tenta titularidade depois de 50 dias

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Leandro Damião está 100% recuperado do problema nas costas. Depois de entrar nas três últimas partidas, o centroavante de 29 anos disputa a titularidade com Jonatan Alvez 50 dias após a última partida em que começou jogando.

Foi no dia 29 de julho, diante do Botafogo. Desde lá, a rotina de recuperação dos problemas na cervical e regresso gradual ao campo pautaram os 50 dias que se completam na segunda-feira (17), data em que o time colorado encara a Chapecoense na Arena Condá.

A saída de Damião do time coincidiu também com a queda no número de gols. No returno do Brasileiro, o Inter anotou apenas quatro gols em cinco jogos. Foi um diante do Bahia, de Patrick, dois contra o Flamengo, com Pottker e Rodrigo Dourado, e mais um contra o Grêmio, de Edenílson. Ou seja, apenas Pottker fez entre os jogadores de ataque.

Jonatan Alvez, titular na ausência de Damião, teve atuação contestada no último Gre-Nal. Acabou substituído no segundo tempo após errar uma série de passes.

"O Damião está bem, o Jonatan está bem e assim vamos seguindo. Talvez nos próximos jogos o Damião possa começar, o Jonatan também. O importante é que os dois estão bem, não têm nenhum problema, e nós vamos utilizá-los de acordo com as estratégias e o que temos feito até agora. O Jonatan feito os últimos jogos, tido uma sequência, o Damião vinha de uma recuperação. Então a gente com calma e como temos feito todas as decisões, com coerência, vamos tomar uma decisão. Mas o importante é que todos estão à disposição, e bem", explicou o técnico Odair Hellmann.

Damião não conseguiu uma sequência nesta temporada. Atrapalhado pelos problemas nas costas, o atacante marcou apenas quatro gols em 22 jogos em 2018.

Com vínculo perto do fim, ainda se aproxima da possibilidade de renovar ou não seu vínculo com o clube gaúcho. O início das conversas não foi conclusivo e ainda há divergências financeiras.

Com Damião, o Internacional ainda terá Iago de volta à lateral esquerda. No entanto, não contará com Rossi, suspenso, contra os catarinenses. O duelo com a Chapecoense está marcado para às 20h de segunda.