Red Bull lidera os dois primeiros treinos livres no GP da Alemanha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen foi o mais rápido no segundo treino livre para o Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1, em Hockenheim, nesta sexta-feira (20). O piloto da Red Bull repetiu o feito do companheiro de equipe, Daniel Ricciardo, que liderou a sessão inicial.

Verstappen marcou tempo de 1min13s085, o melhor já registrado no circuito alemão. Lewis Hamilton (com 1min13s111) e Valtteri Bottas (com 1min13s190), ambos da Mercedes, fizeram o segundo e terceiro tempos mais rápidos, respectivamente, na segunda rodada.

Apesar do resultado, Verstappen perdeu a parte final do treino devido a problemas no motor, e preocupou a equipe. Vale lembrar que a Red Bull já teve de trocar os componentes da unidade de potência de Ricciardo, que terá de largar em último.

Por conta da punição, inclusive, o australiano simulou um trecho mais longo com os pneus médios, os menos aderentes do fim de semana, e ficou apenas com a 13ª colocação após liderar a primeira sessão, com 1min13s525.

Já o alemão Sebastian Vettel, líder do campeonato, terminou o treino com o quarto tempo, 0s117 à frente de seu companheiro de equipe Kimi Raikkonen. Correndo em casa, Vettel também aproveitou para fazer simulações na parte final da sessão desta sexta.

O terceiro treino livre abre a programação deste sábado (21) do GP alemão, às 6h45 (de Brasília). Em seguida, o treino classificatório acontece às 9h30. Já no domingo (22), a largada está marcada para as 10h.

Veja a classificação do segundo treino livre:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1min13s085

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1min13s111

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1min13s190

4. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1min13s310

5. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1min13s427

6. Romain Grosjean (FRA/Haas) 1min13s973

7. Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1min14s189

8. Charles Leclerc (MON/Sauber) 1min14s374

9. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) 1min14s496

10. Esteban Ocon (FRA/Force India) 1min14s508

11. Sergio Pérez (MEX/Force India) 1min14s552

12. Carlos Sainz (ESP/Renault) 1min14s592

13. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) 1min14s682

14. Marcus Ericsson (SUE/Sauber) 1min14s783

15. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) 1min14s793

16. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso) 1min14s830

17. Fernando Alonso (ESP/McLaren) 1min14s836

18. Lance Stroll (CAN/Williams) 1min15s269

19. Sergey Sirotkin (RUS/Williams) 1min15s408

20. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) 1min15s454