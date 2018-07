Rede confirma candidatura de Jorge Bernardi ao governo

Redação Bem Paraná

A Rede Sustentabilidade confirmou a candidatura do ex-vereador de Curitiba, Jorge Bernardi, ao governo do Estado, em aliança com o PPL e a Democracia Cristã. O ex-senador Flávio Arns (Rede) e o professor Luiz Adão (DC) serão candidatos ao Senado.

"Nós queremos como primeiro ato fazer uma auditoria completa nas contas do Estado", disse Bernardi. "Infelizmente, o Paraná, nas últimas três décadas, não tem um planejamento estratégico", afirmou o candidato. "Nós nos inspiramos em um movimento que houve no século 20, que foi o movimento paranista, explicou ele.