Rede de pizzaria patrocina tapa-buracos nos EUA

Folhapress

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Aparentemente, as pizzas nos Estados Unidos não conseguem chegar intactas nas casas da maioria dos clientes. E a solução para minimizar esse problema é asfaltar as ruas, nem que a própria rede de pizzarias seja responsável por isso.

Essa é a proposta da campanha "Paving for Pizza" (algo como "pavimentando pela pizza"), da Domino's, lançada em junho nos Estados Unidos.

Cada cliente pode entrar em um site (www.pavingforpizza.com) e indicar sua cidade como candidata a receber reparos de buracos, rachaduras, desníveis e outras condições que colocam em risco a integridade da pizza.

"Nós conversamos com consumidores para saber como poderíamos melhorar a experiência deles com a pizza. Muitas vezes, eles estão voltando para casa com a pizza, passam por um buraco, a pizza cai e o recheio some", diz Jenny Fouracre, diretora de relações públicas da Domino's.

"E também nós entregamos, nós dirigimos nessas ruas e estradas, nós entendemos a preocupação deles. Parece uma forma boa de garantir que a pizza chegue segura e melhorar a relação com nossos vizinhos e comunidades."

No site, a empresa colocou uma espécie de termômetro do desastre.

É possível ver, em vídeos, o que acontece com a pizza se as condições das ruas forem leves, moderadas, graves ou catastróficas --o produto fica completamente desmontado nesse último caso.

Até agora, a rede já trabalhou com quatro localidades para ajudar a melhorar as ruas: Bartonville (Texas), Milford (Delaware), Athens (Geórgia) e Burbank (Califórnia). Mais de 50 buracos foram tapados.

Ao todo, 20 localidades vão receber os reparos. Os clientes têm até 31 de agosto para indicar suas cidades.

Não é propriamente a Domino's que coloca a mão na massa e tapa os buracos, explica Fouracre.

A cidade selecionada recebe os recursos para consertar ruas e estradas. Com o dinheiro, a administração local contrata os trabalhadores e faz os reparos, podendo ou não colocar a logo da empresa na obra.

Fouracre não revelou resultados da campanha. A empresa, que tem ações em Bolsa, vai publicar, no próximo dia 19, os resultados do segundo semestre, e é proibida de comentar seus números até lá.

Mas ela afirmou que o retorno recebido tanto de clientes quanto das administrações locais é positivo.

"Muitas prefeituras estão incentivando os moradores a inscreverem as cidades na campanha. As pessoas são apaixonadas por suas estradas", diz.

Segundo Fouracre, por enquanto o programa só roda nos EUA, mas alguns franqueadores da rede podem ter interesse em levar a campanha para os países em que atuam.

No Brasil, o Grupo Trigo dirige a Domino's Pizza Brasil. A empresa é responsável pela operação das redes Spoleto e Koni Store.

Antes da campanha, a Domino's já tinha adotado outra iniciativa para melhorar a experiência do cliente. Era uma espécie de seguro para pizza. Se algum acidente acontecesse com o produto em até duas horas depois que o consumidor saísse da loja, ele poderia voltar e receber outra pizza gratuitamente.