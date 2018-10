Rede de supermercados do Paraná vende cervejas e outros produtos a menos de R$ 0,99 neste sábado

Redação Bem Paraná

Neste sábado (20), o Super Muffato realiza a oitava edição da promoção Outlet, que oferece centenas de produtos abaixo de R$ 0,99 em diversos setores das lojas. “Nossos clientes vão poder encher o carrinho gastando menos e esticando o orçamento doméstico”, garante o gerente comercial do Grupo Muffato, Adilson Corrêa.

As ofertas são válidas para todas as lojas de varejo da rede e há também descontos em marcas líderes em produtos como fralda, achocolatado, café, maionese, amaciante, sabão em pó, creme dental, sabonete, absorvente, entre outros. Além disso, permanecem os descontos para os clientes do ClubeFato, programa de relacionamento da rede, em diversos itens. As vendas estão limitadas a 12 unidades de cada produto por CPF.

Na Região Metropolitana de Curitiba são cinco lojas da bandeira Super Muffato: Juvevê (Av. Alberto Folloni, 420 - Curitiba); Portão (Rua Eduardo Carlos Pereira, 3605 - Curitiba); Tarumã (Av. Victor Ferreira do Amaral, 1088 Curitiba), Hauer (Rua Marechal Floriano Peixoto, 6400- Curitiba) e São José dos Pinhais (Av. XV de Novembro, 2401 , SJP).

Os endereços e horários de atendimento das outras lojas participantes da promoção podem ser conferidos no site www.supermuffato.com.br/lojas-fisicas.

Confira alguns produtos em oferta no Outlet:

Cerveja Samba Pilsen: de R$ 1,59 por R$ 0,98 (lata 269 ml)

Refrigerante Refriko: de R$ 1,19 por R$ 0,79 cada (Pet 250 ml)

Sabonete hidratante Nívea: de R$ 1,59 por R$ 0,98 cada (85g)

Sabonete Flor de Ypê: de R$ 0,99 por R$ 0,79 cada (90g)

Adoçante sacarina Lowçucar líquido: de R$ 2,49 por R$ 0,98 (frasco 100ml)

Molho de tomate Predilecta (sachê 340g): de R$ 1,39 por R$ 0,98 cada

Chicle Mentos ou Trident (8g/8,5g): de R$ 1,59 por R$ 0,98 cada

Bolo de caneca sem glúten Vitao: de R$ 1,99 por R$ 0,98 cada (55g)

Biscoito mini Maisena Marilan (pacote 30 g): de R$ 1,05 por R$ 0,79

Gelatina Apti: de R$ 1,05 por R$ 0,68

Drops Halls (34 g): de R$ 1,39 por R$ 0,79 cada

Hambúrguer Misto Perdigão (56 g): R$ 0,55 cada

Iogurte líquido Carolina (150g): de R$ 0,99 por R$ 0,79 cada

Iogurte Grego Carolina (100g): de R$ 1,59 por R$ 0,98 cada

Leite fermentado Chamyto (120g): de R$ 1,15 por R$ 0,89 cada

Apresuntado fatiado Frimesa (a cada 100g): de R$ 1,28 por R$ 0,88 cada

Presunto cozido sem capa de gordura fatiado Alegra (a cada 100 g): de R$ 1,59 por R$ 0,97 cada

Mortadela defumada fatiada Sadia (a cada 100 g): de R$ 1,49 por 0,89

Empanado de frango Perdigão (100g): de R$ 1,15 por R$ 0,79 cada

Sabão em barra coco Alpes (150g): de R$ 1,49 por R$ 0,98 cada

Água sanitária Zulu (1l): de R$ 1,79 por R$ 0,98 cada

Bombom Sonho de Valsa ou Ouro Branco: de R$ 0,89 por R$ 0,59 cada

Hambúrguer a granel Seara (56g): de R$ 0,89 por R$ 0,55

Milho verde Stella D’oro (lata 200g): de R$ 1,57 por R$ 0,98

Guardanapo grande Pratic Casa: de R$ 2,95 por R$ 0,98

Bolo Ana Maria (35g): de R$ 1,29 por R$ 0,98

Tira manchas Omo (doypack 450g): R$ 5,49 e R$ 4,99 para clientes ClubeFato

Arroz branco ou Parbolizado tipo 1 Fabiana: R$ 8,98 (pacote 5kg)

Farinha de trigo Tia Ofélia: R$ 8,99 (pacote 5kg), cliente Clube Fato paga R$ 7,99

Pão Sandubinha Caseirinho: R$ 4,19 e R$ 2,98 para clientes ClubeFato (pacote 350g)

Pão Castanha e Nozes Seven Boys: R$ 6,99 e R$ 4,99 para clientes ClubeFato (pacote 500 g)

Torrada Izabela: R$ 1,69 (pacote 160 g)

Café à Vácuo Caboclo: R$ 6,49 cada (leve 500g e pague 450g)

Palmito Pupunha Aperitivo do Chef: R$ 3,99 (vidro 270g)

Linguiça calabresa defumada Perdigão: R$ 14,90 o kg e R$ 9,90 o kg para clientes ClubeFato

Bacon defumado manta Perdigão ou Sadia: R$ 9,90 (kg)

Achocolatado em pó Nescau (sachê leve 800g pague 700g): R$ 7,98

Cereal matinal Nescau (leve 770g grátis 70g): R$ 12,98 cada

Amaciante Mon Bijou (leve 2l pague 1,8l): R$ 5,99 cada e R$ 5,19 para clientes ClubeFato

Maionese Suavit: R$ 2,39 (pote 500g) e R$ 1,89 para clientes ClubeFato

Farofa pronta Deusa (pacote 500g): R$ 2,99 e R$ 1,99 para clientes ClubeFato

Queijo muçarela peça/pedaço a partir de R$ 16,90 kg

Requeijão Poços de Caldas (220 g): R$ 3,65 e R$ 2,98 para clientes ClubeFato

Creme dental Fresh Menta Sorriso R$ 1,99 cada (90g)

Sabonete Líquido Protex: 3,99 cada (sachê 200ml)

Pá para lixo Brilhus: R$ 4,85 e R$ 1,99 para cliente ClubeFato

Fralda Tripla Mega Turma da Mônica Huggies: R$ 29,90

Absorvente Tripla Proteção Intimus Gel cobertura seca ou suave: R$ 8,90 com 32 unidades.

Desodorante Roll on Nivea (frasco 50ml): R$ 4,99 cada

Ração para Cães Adultos carne ou frango Sabor & Vida (sachê 100g): R$ 2,19 e R$ 1,29 para clientes ClubeFato