Rede do PR oferece 500 produtos com descontos de até 70% na sexta; tem marca de cerveja a R$ 1,49

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Nesta sexta-feira, dia 28 de setembro, as 48 lojas do Condor no Paraná e Santa Catarina vão oferecer 500 produtos com até 70% de desconto. Para esta edição da ação “Super Sale 500 Off Condor”, os clientes ainda poderão contar com a sorte na campanha “Aniversário Premiado Condor”, que segue até o dia 4 de novembro e vai presentear os clientes com meio milhão de reais em vale-compras Condor distribuídos em milhares de raspinhas premiadas. A cada R$ 50,00 em compras (exceto cigarros, produtos de tabacaria e bebidas alcoólicas), o cliente ganha uma raspinha e caso tenha sorte poderá resgatar o seu prêmio logo na próxima compra.

Entre as ofertas do “Super Sale 500 Off Condor” estão: Chocolate Twix 80g triplo de R$ 3,98 cada por R$ 1,99 cada; Bala Butter Toffees Arcor 130g sabores, de R$ 5,29 cada pacote, por R$ 1,99 cada pacote; Sabão Líquido Tixan Ypê 1 Litro – Primavera, de R$ 8,98 cada por R$ 4,49 cada; Cerveja Antarctica Pilsen 269ml lata por R$ 1,49 cada; Bisteca Suína Frimesa fatiada e congelada, de R$ 10,98 Kg por R$ 7,98 Kg; Limpador Perfumado Mr. Músculo 1,8 Litro fragrâncias, de R$ 11,98 cada por R$ 6,49 cada; Suco do Bem Todo Dia 200ml sabores de R$ 2,49 cada por R$ 1,99 cada; Fralda Mili Love & Care Jumbo (Tam. P – 28 / M – 26 / G – 24 / XG – 22 / XXG – 20), de R$ 21,65 cada por R$ 14,98 cada.

Além disso, todos os sucos de uva integrais de 1,5 Litro do mesmo tipo e marca estarão com 50% de desconto na 2ª unidade.

Já no setor de eletro, o cliente encontrará Liquidificador Mondial L-35 de R$ 79,90 cada por R$ 66,00 cada; Celular Motorola Moto G6 Play XT1922, para cliente Clube Condor em 15x sem juros no cartão Condor de R$ 72,00 cada ou R$ 1.080,00 à vista, ou R$ 1.199,00, entre outras ofertas.

O endereço e horário de funcionamento de todas as lojas Condor podem ser conferidos em www.condor.com.br.

O regulamento completo do “Aniversário Premiado Condor” está disponível no site www.condor.com.br/aniversario.