Rede estadual de SP empaca em matemática e tem avanço tímido em português

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O desempenho dos alunos das escolas estaduais de São Paulo teve uma leve melhora neste ano em português, mas estagnou e chegou a ter piora em matemática a partir do fim do ensino fundamental.

Os dados são do Saresp, avaliação anual da rede, e foram divulgados pelo governador Marcio França (PSB) nesta quarta-feira a menos de duas semanas de ele deixar o cargo.

É a primeira vez que os números são tornados públicos no mesmo ano em que a prova é feita. Segundo o secretário da Educação, João Cury, o objetivo é antecipar o planejamento para o ano que vem.

No entanto, não foi divulgado conjuntamente, como costuma ocorrer, o Idesp, índice de qualidade que leva em conta tanto as notas do Saresp como indicadores de reprovação e abandono escolar. Segundo a secretaria, isso deverá ser feito no prazo já esperado, no ano ano que vem, da mesma forma que as notas dos alunos do quarto ano no Saresp, que não foram calculadas a tempo.

Os dados do exame divulgados nesta quarta mostram que as notas aumentaram no quinto ano em relação a 2017, passando de 223,8 para 227,4 pontos em matemática e de 214,3 para 217 em português.

No nono ano, porém, houve melhora em português (de 242,5 para 249,6), mas piora em matemática, de 256,7 para 255,6. No ensino médio, as notas melhoraram 4,3 pontos em português, chegando a 278,8 pontos, é apenas 0,3 ponto em matemática, alcançando 278,3. O desempenho ficou abaixo do patamar considerado adequado nas duas disciplinas, que é de 300 e 350 pontos, respectivamente.

Ao comentar a piora no 9° ano de matemática, Cury disse que é uma série delicada por ser um momento de transição para o ensino médio.

A menos de duas semanas de deixar o cargo, o governador anunciou ainda recursos para construção de escolas e reajuste de repasses para Apaes.