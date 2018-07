Rede pediu compromisso de Romário para despoluir a baía da Guanabara

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O diretório regional da Rede no Rio de Janeiro apresentou ao senador Romário (Podemos), pré-candidato ao governo estadual, seis pontos que considera fundamentais para firmar a aliança no estado.

Entre eles está a despoluição da baía de Guanabara, cujo programa foi iniciado há 24 anos e até agora não foi finalizado.

Há outras cinco metas ainda genéricas, que serão detalhadas no programa de governo.

São elas: 1) comprometimento total com a educação das crianças e jovens;

2) reconstrução dos serviços de saúde pública;

3) comprometimento com o desenvolvimento sustentável e com a reconstrução econômica do estado;

4) execução do Plano de Habitação inclusiva nas diversas regiões estaduais;

5) reconstrução dos serviços de segurança pública.

O acordo entre a Rede-RJ e Romário, revelado pela Folha de S.Paulo, foi feito contrariando o desejo da presidenciável Marina Silva (Rede). Ela tem uma aproximação maior com o pré-candidato Rubem César (PPS), fundador da ONG Viva Rio, mas a candidatura do antropólogo perdeu força com as movimentações nacionais.

Na avaliação de colaboradores da presidenciável, pesa contra Romário o fato de ter indicado nomes na Prefeitura do Rio de Janeiro durante a gestão do ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) -Marina diz condenar troca-troca de cargos.

O deputado Miro Teixeira (Rede) será o único candidato ao Senado da chapa.