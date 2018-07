Rede TV! muda tudo no seu departamento de esportes

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Com a saída de Ari Borges para dirigir o programa ‘Agora é Domingo’, do Datena, na Band, a Rede TV! se viu obrigada a reorganizar toda a sua redação. O cargo que ele ocupava, o de diretor de esportes, entre outras ações, deixa de existir. Franz Vacek irá acumular mais esta atividade, continuando como Superintendente de Jornalismo, mas assumindo também a Superintendência do departamento de esportes. Entendeu que era melhor assim. Abaixo dele, Élcio Mendonça passa a desempenhar as funções de coordenador executivo, enquanto Alex Fogaça foi designado para a coordenação geral de conteúdo, e César Filho, que não é aquele, para a área de produção. Isto é o que diz respeito ao esporte, com planos de aumentar seus espaços na grade, inclusive a transmissão da Premier League, já em estágio de entendimentos bem avançado. Quanto ao jornalismo, para arrematar o papo, Matheus Carvalho passa de editor executivo a editor chefe do ‘Mariana Godoy Entrevista’. E é isso.

Construção

Além da chegada dos dois finalistas em limusines e dois estúdios colocados à disposição do elenco e convidados, a Band ainda vai erguer uma arquibancada, com capacidade para 400 pessoas, na sua sede, para a final do ‘Masterchef’, dia 31. É um produto sempre muito bem tratado por sua direção, com crise ou não.

Demolição

Muito antes do que estava previsto, toda a área em frente à sede principal da Bandeirantes, em São Paulo, já foi colocada à disposição da construtora Tegra. Os estacionamentos fecharam e as casas começaram a ser demolidas. As obras terão início muito mais rápido do que se imaginava.

Dizer o quê?

‘Jesus’ estreou, mas não deixou boa impressão. Ao contrário, uma vez mais, se escancara o desejo da Record em transformar suas novelas em um outro simples templo da Universal. A interferência da igreja é, ao mesmo tempo, plena e desastrada.

Nada ainda - 1

Sábado, no ‘Altas Horas’ do Serginho, Sandro Meira Ricci anunciou sua aposentadoria do apito, decisão que ele começou a amadurecer há um ano. E há um ano que, junto com sua noiva e futura esposa Fernanda Colombo, vem preparando o seu próximo passo. Juntos, fizeram curso de especialização em jornalismo esportivo, outro para comentarista e agora de apresentador.

Nada ainda – 2

Sandro não tem proposta de nenhuma emissora para vir a se tornar comentarista de arbitragem. Pelo menos até agora. Mas admite que existem alguns contatos e convites para participações em programas da Globo e Fox Sports. Por enquanto isso, além de uma conversa, esta em um estágio mais avançado, para desenvolver a arbitragem em um outro país, que ele ainda não revela qual.

Sentença

Celso Frateschi fará participação nos últimos capítulos de ‘Deus Salve o Rei’ como um juiz. Um alguém com envolvimento direto no desfecho de Catarina, personagem de Bruna Marquezine.

Não bastasse

Por mais que a Record gaste nas suas produções, é preciso avaliar até que ponto está valendo insistir com temas religiosos. Será que não está havendo um desgaste? O tudo muito igual entre uma e outra? Alguém já se preocupou em pesquisar junto ao público? E perguntar, claro, também fora das igrejas?

E, olha

Se é um simples efeito da Copa da Rússia ou não, difícil dizer, no entanto, o silêncio é quase absoluto sobre o campeonato francês. Ninguém fala dele. Aliás, até fala. O Fox Sports, por exemplo, já se coloca completamente desinteressado na sua transmissão.

Bate – Rebate

Ontem foi anunciada a renovação de contrato do comentarista Neto com a Band...

... Nem tinha como ser de outra maneira. ‘Os Donos da Bola’, programa dele, tem se colocado entre as maiores audiências da grade diária...

... Se não bastasse o bom faturamento, principalmente em ações de merchandising.

Na Rede TV!, a mediação do debate presidencial ficará sob a responsabilidade dos jornalistas Amanda Klein, Boris Casoy e Mariana Godoy...

... Todos já envolvidos com gravação de pilotos.

Ricardo Pereira vai continuar na ponte aérea de sempre...

... Terminando ‘Deus Salve o Rei’ já vai engatar novo trabalho na portuguesa SIC.

A segunda fase de ‘Jesus’, na Record, vai começar no oitavo capítulo...

...Mas Dudu Azevedo, como personagem-título, só no fim do nono.

C´est fini

Globo não planeja, ainda para este ano, mexer na sua grade das terças e quintas feiras. O espaço nobre desses dias, depois da novela, vai continuar com o ‘The Voice Brasil’. Mas, em se tratando desta faixa, existem projetos em estudo para o ano que vem. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!