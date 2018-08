Rede TV! vive um momento muito melhor que o da Band

Mesmo com igrejas, das mais diferentes bandeiras, e cavalinhos sem pata, entre outras pedras de tropeço, o momento de produção da Rede TV! é incontestavelmente melhor que o da Band. Pode ainda não ter reflexos na audiência, mas isso é só questão de tempo. Se no jornalismo as duas praticam um trabalho muito igual, sem uma nada dever a outra, a simples compra do campeonato inglês já representou um avanço importante diante de quem praticamente abdicou do campo esportivo. Assim como passaram a ser expressivos os resultados do seu entretenimento, com o ‘Encrenca’, mal ou bem, sapateando nas noites de domingo, além do que sempre significaram os programas da Luciana Gimenez, Sonia Abrão, Daniela Albuquerque, João Kleber e companhia bela. O que chama mais atenção é que a Band, ao dar passos errados e ter absoluta convicção dos seus enganos, continua demorando demais para promover os reparos que são necessários. Em televisão, a experiência mostra, no erro ou acerto, a rapidez é sempre essencial.

Digital - 1

Na terça-feira passada, o sistema analógico foi desligado em Macapá, Porto Velho, Palmas e Cuiabá. Mas não foi em Campo Grande, Rio Branco e Boavista, que não chegaram a 90% de domicílios habilitados para receber o digital. Para elas, o prazo definitivo agora será 31 de outubro.

Digital – 2

Hoje, um pouco mais da metade da população brasileira, cerca de 110 milhões de pessoas, já têm acesso a TV digital. Para tanto, a Seja Digital distribuiu até agora algo em torno de 13 milhões de conversores. Se tudo no Brasil funcionasse assim.

Combinado assim

Para as emissoras da rede, a Record está propondo duas datas para os debates com governadores. Uma, na sexta, 28 de setembro, às 18 horas, e outra, sábado, 13h25. O presidencial será no dia 30.

A propósito

É importante que todos, desde já, fiquem avisados: dia 31 começa a propaganda política obrigatória. Dois horários, como sempre, 13h00 e 20h30, de 25 minutos cada um e outros 25 de ações distribuídas em diferentes faixas da programação.

Moderação

A direção da Record decidiu maneirar o consumo do café em seus interiores. Não por economia, certamente. Talvez para não deixar, como um dos efeitos, o seu pessoal tão estimulado. A cafeína, segundo os especialistas, tem essa capacidade. Agora, por determinação, as garrafas térmicas só podem ser abastecidas pela manhã e uma vez ao dia.

Só fera

Com grande expectativa, chegará aos cinemas em 6 de setembro ‘O Grande Circo Místico’, mais novo filme de Cacá Diegues. George Moura de ‘Onde Nascem os Fortes’, é um dos roteiristas. Bruna Linzmeyer, Jesuíta Barbosa, Catherine Mouchet, Vincent Cassel, Mariana Ximenes, Fagundes e Juliano Cazarré são algumas de suas atrações. Trilha de Chico Buarque e Edu Lobo.

Capivara

João Emanuel Carneiro, desta vez, caprichou. De todos os personagens que ele inventou para ‘Segundo Sol’, não tem um que preste. Aos poucos, com o decorrer dos capítulos, verifica-se que nenhum tem ficha limpa. De acordo com o último levantamento, o único que se salva é o filho dos personagens da Giovanna Antonelli e do Emílio Dantas. Até agora.

Espaço

Se chegar a tempo de um compromisso no exterior, Lola Melnick, a partir desta segunda-feira, será a nova integrante do quadro ‘Dez ou Mil’ no Ratinho. Caso não consiga, a ideia é improvisar alguém do ‘Jogo dos Pontinhos’.

Fim de papo

Fernanda Lima colocou ponto final nas gravações de mais uma temporada do programa ‘Amor & Sexo’. Exibição na Globo a partir do dia 9 de outubro, uma terça-feira. Além de José Loreto, Mariana Santos, Eduardo Sterblitch, Dudu Bertholini e Regina Navarro Lins, a filósofa Djamilla Ribeiro também estará na bancada.

Bate – Rebate

Nesta terça, 21h30, Gilberto Gil recebe Caetano Veloso no “Amigos, Sons e Palavras”, do Canal Brasil...

... Em conversa informal, os dois falam sobre envelhecimento e o legado transmitido através dos filhos.

O pessoal do Ratinho até tentou, mas não conseguiu segurar Valéria Valenssa no elenco do programa e aceitou sua saída para o “Dancing” da Xuxa...

... Não tinha como concorrer. A Record veio com um caminhão de dinheiro

Liberado das gravações de “Amor & Sexo”, Eduardo Sterblitch intensifica a jornada no teatro...

... No dia 31, ele leva o espetáculo “O Rei do Mundo - Uma Comédia Sobrenatural” para o Theatro Net Rio, onde atua ao lado da mulher, Louise D’Tuani.

Ronnie Von, na noite desta segunda, recebe os atores Clara Carvalho e Blota Filho no ”Todo Seu” da Gazeta...

... Os dois, em cartaz com a peça “Meu Filho vai Casar”, falam sobre o fim dos relacionamentos complicados.

Acertando: “Jesus”, novela da Record, vai entrar no seu segundo mês.

Além do Carioca e Maurício Meirelles, Matheus Mazzafera também vai reforçar o “Vídeo Show”.

C´est fini

Em janeiro, mês de férias na Record, Rodrigo Faro vai aproveitar o período para se dedicar às primeiras filmagens do longa sobre a vida de Silvio Santos. Já tem produtor executivo, Roberto D’Avila; distribuidora, Paris Filmes, e roteirista, Carolina Kotscho, mas...falta um diretor para o projeto. A ideia é começar por São Paulo. Lembrando que um outro grupo, liderado pela Film Land, também fará um filme sobre o animador. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!