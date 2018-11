Refém de Gabigol e sem Sánchez, Santos já teme perder Libertadores de 2019

Folhapress

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos deixou escapar a chance de entrar no G-6, grupo que garante vaga na Copa Libertadores de 2019, ao perder para a Chapecoense por 1 a 0 nesta segunda-feira (12), no Pacaembu, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileiro, e já teme ficar de fora da competição continental na próxima temporada. A derrota ainda expôs a dependência do time por Gabigol, artilheiro da competição, que não atuou por cumprir suspensão.

Se não bastasse, Cuca não contará com Carlos Sánchez, atleta que "arrumou" o time em campo, nos três próximos jogos —contra Flamengo e América-MG, fora de casa, e Botafogo, na Vila Belmiro. O uruguaio foi convocado para a seleção de seu país para os amistosos contra Brasil e França, nos dias 16 e 20 de novembro, em Londres e Paris, respectivamente, e não disputará os jogos decisivos do Santos em busca da vaga na Libertadores. Existe uma pequena esperança de que o volante retorne a tempo e em condições de atuar contra os botafoguenses, no dia 21.

Gabigol, por exemplo, é responsável por 40% dos gols do Santos no Brasileiro. O atacante marcou 16 dos 40 gols da equipe em 33 rodadas. Se contabilizar somente a era Cuca, a dependência aumenta. Desde a chegada do treinador, o time alvinegro marcou 26 vezes (somando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro), sendo 12 de Gabriel, responsável por 46,1% dos gols.

Cuca evitou culpar Eduardo Sasha, substituto de Gabigol contra a Chape, mas não deixou de lamentar a ausência de seu camisa 10. "O Gabriel faz falta, claro, está vivendo um momento muito bom, mas não temos certeza se só com ele iríamos vencer. Não vamos, também, por a culpa em quem jogou no lugar dele. O Sasha tentou de todas as formas, a Chapecoense se fechou bem após o gol", afirmou Cuca.

Sánchez, por sua vez, disputou 17 jogos pelo Santos. Antes das duas derrotas em sequência, para Palmeiras e Chapecoense, o Santos só havia perdido uma vez com ele em campo —2 a 1 para o Cruzeiro, em 23 de setembro, no Mineirão. O uruguaio disputou 15 jogos neste período.

Desde que Sánchez estreou, no empate por 0 a 0 contra o Botafogo, em 4 de agosto, o Santos fez 26 gols, sendo 24 só no Campeonato Brasileiro. O uruguaio foi responsável diretamente por sete deles, com três gols e quatro assistências.

O técnico Cuca e os atletas não esconderam a preocupação na briga com Atlético-MG e Atlético-PR após o tropeço contra o time de Chapecó. Dodô chegou a dizer que o objetivo "ficou bem difícil".

Com a derrota, o Santos caiu uma posição, para o oitavo lugar, com 46 pontos, mesmo número do Atlético-PR, o sétimo, que tem uma vitória a mais na competição. Mesmo com o tropeço, o time alvinegro se mantém apenas a um ponto do Atlético-MG, último entre os seis classificados para a Libertadores. A equipe do técnico Cuca volta a jogar já nesta quinta-feira (15), diante do Flamengo, às 17h (de Brasília), no Maracanã.