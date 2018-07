Refis do Simples Nacional

Em abril o Governo liberou o PERT-SN - Programa Especial de Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para as Empresas optantes ao Simples Nacional. Esse programa estava válido para as empresas que não pertenciam ao Simples Nacional, sendo bastante aguardado pelas empresas optantes ao Simples Nacional, por ser uma forma menos onerosa para as Empresas.

O parcelamento será permitido para os débitos vencidos até Novembro/2017 ou para os casos que a Empresa já tenha um parcelamento normal, devendo fazer o cancelamento deste para poder aderir ao PERT-SN. Todo esse processo deve ser efetuado online no site do Simples Nacional.

O programa permite três modelos de pagamento para esse programa. Vamos entender cada forma de pagamento a seguir:

Se o pagamento for integral existe uma redução de 90% dos juros, redução de 70% das multas e, se houver outros encargos, todos serão retirados caso a empresa desejar quitar a dívida integralmente.

Nos outros casos podemos parcelar de 145 a 165 meses, com redução de juros e multa, conforme o prazo escolhido pela Empresa para esse parcelamento. Lembrando que o parcelamento é corrigido pela SELIC, não devendo a parcela ser inferior a R$ 300,00.

Para os três casos, o contribuinte deverá fazer o pagamento de 5% do valor das dívidas, parceladas em até 5 vezes, ou seja, para aderir ao Refis deve-se dar uma entrada no valor de 5% do valor da dívida consolidada e ainda pode parcelar em cinco vezes. Depois desse período é que o parcelamento começa, efetivamente, ser pago à vista ou nas parcelas escolhidas pela empresa.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba