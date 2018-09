Reforçado, Paraná recebe a Chapecoense, que ainda não venceu fora de casa

Silvio Rauth Filho

O técnico do Paraná Clube, Claudinei Oliveira, ganhou reforços para enfrentar a Chapecoense nesta quarta-feira (dia 4) às 21 horas, na Vila Capanema, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Leandro Vilela cumpriu suspensão na última rodada e pode retornar à equipe. O meia Maicosuel e o volante Torito González estão recuperados de lesões e lutam por vagas no time titular.

Os recém-contratados Ortigoza (ex-Náutico, Palmeiras e Cruzeiro) e Deivid (ex-Red Bull Brasil) foram registrados no BID da CBF e também podem estrear já nesta quarta-feira. Ortigoza atua como centroavante e nas pontas, se necessário. Deivid é um velocista que joga aberto pelos lados do campo, como ponta ou como extremo.

Outros reforços para Claudinei são o meia-atacante Alesson e o atacante Felipe Augusto. Os dois retornaram de empréstimos e podem aparecer no banco contra a Chapecoense. Alesson, 19 anos, foi revelado na base do Paraná e chegou a atuar no profissional em 2016 e 2017 (apenas seis jogos). Em 2018, estava cedido ao sub-20 do Cruzeiro.

Felipe Augusto disputou quatro jogos pelo Paraná em 2017 e não fez gols. Jogou mais sete em 2018 e anotou um gol (contra o União Beltrão). Em seguida, foi emprestado ao Botafogo (SP). Conquistou o acesso da Série C para a B e foi o vice-artilheiro da terceira divisão nacional, com nove gols em 20 jogos. Ele atua como ponta ou como centroavante.

DESFALQUES

Claudinei não divulgou a escalação para enfrentar a Chapecoense. Os desfalques são o ponta Silvinho e o volante Jhonny Lucas. Jhonny levou o terceiro cartão amarelo na última rodada – derrota para o Sport – e terá que cumprir suspensão. Silvinho sofreu uma lesão muscular.

Carlos, Rodolfo, Raphael Alemão, Maicosuel e Deivid são opções para o lugar de Silvinho. A vaga de Jhonny Lucas pode ficar com Leandro Vilela, Jhony Douglas, Torito González e Wesley Dias.

JEJUM DA CHAPECOENSE

A Chapecoense ainda não venceu como visitante no Brasileirão 2018. Foram quatro empates e sete derrotas fora de casa. Só um time tem campanha pior como visitante na competição: o Paraná (nenhuma vitória, um empate e dez derrotas).

No total da temporada, a Chape também tem fraco retrospecto fora de casa. Só venceu três partidas como visitante no ano – todas pelo Catarinense (contra Atlético Tubarão, Joinville e Concórdia).

JEJUM DO PARANÁ CLUBE

O Paraná é o time há mais tempo sem vencer no Brasileirão. São oito rodadas sem vitórias. A última foi sobre o América-MG, em 22 de julho. Foram seis derrotas e dois empates desde então. Antes, o Sport tinha a pior série da competição, com 11 jogos sem vencer. No entanto, o time pernambucano derrotou o Paraná no último domingo e encerrou esse jejum.

ESCALAÇÃO DA CHAPE

A Chapecoense não terá o centroavante Leandro Pereira, suspenso. Ele tem três gols em 18 jogos no Brasileirão 2018. Além de mudar a camisa nove, o técnico Guto Ferreira decidiu fazer outras duas alterações. Sacou Osman e Diego Torres. E escalou Doffo e Canteros.

CONFRONTO DIRETO

Paraná e Chapecoense estão na zona de rebaixamento. O time paranaense amarga a lanterna, com 15 pontos. A equipe catarinense tem 21 pontos e está na 18ª colocação.

PARANÁ x CHAPECOENSE

Paraná: Richard; Junior, Cleber Reis, René Santos e Igor; Leandro Vilela (Torito González) e Alex Santana; Carlos (Rodolfo ou Maicosuel), Caio Henrique e Nadson; Rafael Grampola. Técnico: Claudinei Oliveira

Chapecoense: Jandrei; Eduardo, Rafael Thyere, Nery Bareiro e Roberto; Elicarlos e Márcio Araújo; Canteros, Doffo e Victor Andrade; Bruno Silva. Técnico: Guto Ferreira

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Local: Vila Capanema, quarta-feira às 21 horas