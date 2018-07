Reforço do Santos, Bryan Ruiz é recebido com festa de torcedores em Cumbica

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de um breve período de férias, o costa-riquenho Bryan Ruiz chegou ao Brasil neste domingo (22) para reforçar o Santos. O meia que disputou a Copa do Mundo pela seleção de seu país foi recepcionado pela manhã no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, por um animado grupo de torcedores do clube paulista.

Ruiz atendeu os torcedores com atenção e depois partiu de carro para a cidade de Santos. Pelas redes sociais, o clube publicou uma mensagem em vídeo de seu novo reforço para o meio-campo:

"Estou pronto para começar os treinos e vou fazer todo o possível para começar a jogar rápido e ajudar a equipe a conseguir os resultados que todos queremos. Estou muito feliz de estar no Santos. É um orgulho que nem todos podem ter".

A expectativa é de que Ruiz se junte ao elenco para os treinos nesta segunda-feira (23). No entanto, o meia não está registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e dificilmente enfrentará o Flamengo na quarta-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro. A estreia do jogador da Costa Rica pode acontecer diante do América-MG, domingo, na Vila Belmiro.

Destaque da Costa Rica nas últimas duas Copas, especialmente na boa campanha em 2014 no Brasil, Ruiz assinou contrato de dois anos com o Santos.