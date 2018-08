Reforços melhoram a pontaria do Paraná Clube no Brasileirão

Silvio Rauth Filho

A diretoria do Paraná Clube usou a pausa para a Copa do Mundo para fazer contratações e aumentar as chances na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Dos cinco reforços, quatro vieram para o setor ofensivo.

Dois desses contratados, o meia Maicosuel e o centroavante Rafael Grampola, estrearam no último domingo, na derrota por 1 a 0 para o Ceará. O meia Nadson e o ponta Rodolfo Bardella já somam mais minutos em campo e, nos primeiros jogos, já deram sinais que podem aumentar o poder de fogo da equipe.

Rodolfo e Nadson já estão em segundo lugar no ranking de finalizações certas do Brasileirão, com média de 1,3 por jogo, empatados com o centroavante Ricardo Oliveira, do Atlético-MG. Eles só ficam atrás do ponta Yago Pikachu, do Vasco, que tem 1,6 arremates certos por partida. Os dados são do WhoScored.

Nadson também assumiu a liderança da equipe no quesito passes para finalizações, com média de 2,3 por jogo, seguido por Maicosuel, com 2,0. Antes, o melhor do time nessa estatística era Caio Henrique, com 1,6.

Em dribles certos, os melhores do Paraná ainda são o lateral Junior, com 2,5 por jogo, e o ponta Silvinho, com 2,2. Logo atrás deles aparece Grampola (2,0) e Rodolfo (1,8).

Se a evolução do desempenho ofensivo aparece em estatísticas, ainda não trouxe muitos resultados. Nos cinco jogos após a pausa para a Copa do Mundo, o Paraná só marcou um gol – na vitória por 1 a 0 sobre o América-MG. Nos demais quatro jogos, quatro derrotas sem gols marcados.

No geral, entre os 20 times, o Paraná tem o pior ataque, com apenas oito gols marcados em 17 jogos. O time é o oitavo que mais arrisca, com média de 13,2 finalizações por jogo. Em finalizações certas, porém, é apenas o 14º, com 3,7 por partida.

FINALIZAÇÕES CERTAS

Média por jogo, no Brasileirão 2018

Nadson..................1,3

Rodolfo.................1,3

Raphael Alemão...1,0

Silvinho................0,9

Carlos...................0,5

Alex Santana.......0,4

Jhonny Lucas......0,3

Mansur................0,3

Alemão...............0,3

Renê Santos.......0,3

Biteco................0,3

Torito.................0,2

Thiago Santos....0,2

Junior.................0,2

Caio Henrique....0,1

Carlos Eduardo...0,1

Léo Itaperuna......0,1