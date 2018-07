Reformulação pesa pouco e Atlético cede empate ao Inter na Arena

Redação Bem Paraná

Depois da Copa do Mundo, depois da queda do técnico de Fernando Diniz, depois da eliminação na Copa do Brasil, o Atlético voltou a jogar na Arena da Baixada. E não passou de um empate em 2 a 2 com o Internacional, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quinta-feira (19).

Foi o primeiro jogo do time paranaense sob o comando de Tiago Nunes, que sucedeu Fernando Diniz no comando da equipe. O primeiro foi na segunda-feira (16), pela Copa do Brasil, quando o time empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, em Belo Horizonte, e foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Diniz havia sido demitido durante a pausa do Brasileirão para a disputa da Copa do Mundo na Rússia. Motivo: os maus resultados do Atlético no Brasileirão. A equipe iniciou a rodada na 19ª posição, com 9 pontos.

Foi o primeiro empate do Atlético na Arena da Baixada neste Brasileirão. Antes disso, foram o time somava duas vitórias e três derrotas. Com o resultado, o time foi a 10 pontos. Ao menos, subiu uma posição: tomou o 18º lugar, que estava com o Paraná Clube.

O próximo jogo do Atlético será neste domingo (22), às 19 horas. O time enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, pela 14ª rodada do Brasileirão. Os dois times repetem o confronto menos de uma semana depois da Copa do Brasil. O meia Raphael Veiga, que levou o 3º cartão amarelo, cumpre suspensão. O lateral-esquerdo Renan Lodi, expulso na partida desta quinta, também.

ESCALAÇÃO

A única mudança feita pelo técnico Tiago Nunes em relação à última partida foi a entrada de Bergson como titular no ataque. Rossetto saiu do time. Marcelo Cirino e Bruno Nazário, recém-contratados, ficaram na reserva. Mas o esquema era um 4-1-4-1, com Bruno Guimarães recuado, Lucho Gonzales e Veiga centralizados no meio-de-campo e Pablo e Nikão abertos pelos lados. Na hora de defender ou de sair jogando, Bruno Guimarães se juntava aos zagueiros. “Nosso objetivo é melhorar. Temos que ser melhores que nós mesmos”, disse Nunes.

PRIMEIRO TEMPO

Logo aos 2 minutos, o Atlético chegou a abrir o placar, com Bergson, mas o árbitro anulou ao flagrar impedimento de Lucho Gonzalez. Para piorar, Thiago Heleno sentiu o tornozelo nesse lance e teve que sair, aos 7 minutos – Wanderson entrou. O time Mas acabou castigado aos 13 minutos, com um gol polêmico de William Pottker. A imagem de TV mostra que ele tocou a bola com a mão ao dividir com o goleiro Santos. Mas o árbitro deixou passar.

Mesmo atrás no placar, o Atlético manteve a proposta, com jogadas pelas linhas de fundo e cruzamentos altos e rasteiros à área, além de chutes de fora da área e trocas constantes de posição entre os jogadores. Diante de um rival que pouco ameaçada, o Furacão chegou ao empate num chute de fora da área de Raphael Veiga, aos 44 minutos.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o Atlético manteve o posicionamento. E, aos 14 minutos, virou a partida, com um gol de Paulo André, de cabeça, após escanteio. Em seguida ao gol, Nunes promoveu a estreia de Bruno Nazário, que entrou no lugar de Nikão. Raphael Veiga passou a atuar pelo lado do ataque.

Mas com isso o Atlético perdeu terreno. O Inter cresceu e passou a ameaçar. A troca de Lucho Gonzalez por Camacho, aos 30 minutos, mal fez diferença. E o time gaúcho empatou, aos 33 minutos, com Wellington Silva. Quando o time paranaense despertou para a realidade, já era tarde. E não houve reação suficiente, nem com sete minutos de acréscimos. Para piorar, Renan Lodi foi expulso no fim, ao pegar a bola das mãos do árbitro e chutar para longe.

ESTATÍSTICAS

O Atlético terminou o jogo com 20 finalizações (6 certas), 53% de posse de bola e 85% de eficiência nos passes. Já o Internacional finalizou 14 vezes (4 certas), teve 47% de posse de bola e acertou 83% dos passes. Os porcentuais são do site WhoScored.

ATLÉTICO 2 x 2 INTERNACIONAL

Atlético: Santos; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno (Wanderson) e Renan Lodi; Bruno Guimarães, Lucho González (Camacho) e Raphael Veiga; Pablo, Bergson e Nikão (Bruno Nazário). Técnico: Thiago Nunes

Internacional: Danilo Fernandes; Fabiano (Rossi), Danilo Silva, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado; Nico López, Zeca, Edenílson e Lucca (Wellington Silva, depois Camilo); William Pottker. Técnico: Odair Hellmann

Gols: William Pottker (13-1º), Raphael Veiga (44-1º), Paulo André (13-2º), Wellington Silva (33-2º)

Cartões amarelos: Nico Lopez, Jonathan, Danilo Silva, Paulo André, Raphael Veiga, Renan Lodi, Lucca, Rodrigo Dourado

Expulsão: Renan Lodi (48-2º)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Local: Arena da Baixada, quinta-feira

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

2 – Renan Lodi ergue a bola à área. Lucho Gonzalez desvia pelo alto e Bergson toca para dentro, na pequena área. O árbitro dá impedimento de Lucho

4 – Nikão dribla Fabiano e cruza. Pablo, na pequena área, cabeceia para fora

5 – Fabiano chuta de longe e manda por cima do gol

13 – Gol do Internacional. Nico Lopez, sozinho, chuta de fora da área. A bola amortece em Paulo André. William Pottker divide com o goleiro Santos, fica com a bola e toca para dentro

19 – Renan Lodi cobra falta de longe direto a gol. Danilo Fernandes pega

20 – Nikão arrisca de longe e manda para fora

22 – Raphael Veiga cobra escanteio. Wanderson cabeceia por cima

27 – Raphael Veiga arrisca de longe e manda para fora

29 – Lucca arrisca de longe e manda por cima do gol

37 – Após cobrança de falta, a bola é rolada para Bergson, que bate forte. Danilo Fernandes espalma

41 – Iago, livre, cruza. William Pottker finaliza para fora

43 – Após jogada aérea, Raphael Veiga finaliza cruzado, da esquerda. Danilo Fernandes dá rebote e Nikão manda por cima

44 – Gol do Atlético. Raphael Veiga carrega a bola pelo meio e chuta de fora da área. A bola toca a trave direita e entra

SEGUNDO TEMPO

11 – Raphael Veiga arrisca de fora da área. A bola vai sem força. Danilo Fernandes cai e pega

12 – Nikão cruza. Pablo se antecipa a Iago e finaliza, mas manda por cima

14 – Gol do Atlético. Raphael Veiga cobra escanteio. Paulo André sobe e cabeceia no canto direito

21 – Nico Lopes faz boa jogada e serve William Pottker, que bate no alto do gol. Santos salta e defende

23 – Zeca cruza. Wellington Silva, na pequena área, cabeceia torto, para fora

27 – Edenilson cobra falta do bico da área e manda por cima do gol

33 – Gol do Internacional. Nico Lopez carrega a bola e toca para Zeca, que cruza. Wellington Silva, livre, manda no canto esquerdo

36 – Bergson tenta de longe. Danilo Fernandes pega no canto direito

43 – Bruno Nazário cruza. Pablo cabeceia por cima do gol

45 – Raphael Veiga cruza da esquerda. Bergson, de frente para o gol, bate forte e manda por cima

49 – Edenilson arrisca de fora da área. A bola assusta e sai à esquerda