Reformulado e com possíveis estreias, Atlético recebe o Internacional

Redação Bem Paraná

O Atlético recebe o Internacional nesta quinta-feira (19), às 21 horas, na Arena da Baixada, em sua primeira partida pelo Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo. A partida é válida pela 13ª rodada. Na pausa da competição nacional, o time passou por uma reformulação no comando técnico. E ainda há a perspectiva de estrear reforços.

Nesta quarta-feira (18), o Boletim Informativo Diário (BID) da CBF publicou os nomes do atacante Marcelo Cirino e do meia-atacante Bruno Nazário, recém-contratados. Bruno Nazário, de 23 anos, ex-Guarani, pertence ao Hoffenheim (Alemanha) e assinou contrato de empréstimo até dezembro de 2019.

Já Cirino, 26 anos, foi relevado pelo próprio Atlético, onde se profissionalizou em 2009. Depois que saiu, em 2013, passou por Flamengo e Internacional. Por último, havia sido emprestado ao Al Nasr, dos Emirados Árabes. Como o contrato acabou, ele voltou à Baixada.

A escalação dos dois depende apenas da vontade do técnico Tiago Nunes. A tendência, contudo, é que ele repita a base da equipe de segunda-feira, quando o time empatou com o Cruzeiro pela Copa do Brasil (1 a 1). A partida marcou a estrela de Nunes como técnico da equipe principal – ele foi o comandante da equipe de aspirantes, que faturou o título do Campeonato Paranaense deste ano.

Nunes, assim, é um estreante no Campeonato Brasileiro: ele substituiu Fernando Diniz, demitido em junho, no comando da equipe. A mudança, executada durante a pausa para a Copa, ocorreu devido à má campanha com o Atlético. O time está na vice-lanterna do Brasileirão, com 9 pontos em 12 jogos. Em casa, também é o segundo time de pior campanha, com duas vitórias e três derrotas em 5 jogos. O Internacional, por sua vez, está em 4º lugar no Nacional, com 22 pontos.

ATLÉTICO x INTERNACIONAL

Atlético: Santos; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Renan Lodi; Bruno Guimarães, Lucho González, Matheus Rossetto, Nikão e Raphael Veiga (Marcelo Cirino); Pablo. Técnico: Thiago Nunes

Internacional: Danilo Fernandes; Fabiano, Danilo Silva, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Nico López, Zeca, Edenílson e Lucca; William Pottker. Técnico: Odair Hellmann

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Local: Arena da Baixada, quinta-feira, às 21 horas