Região da Pedreira Paulo Leminski terá bloqueios para show de rock no sábado

SMCS

A Pedreira Paulo Leminski recebe a primeira edição do Prime Rock Brasil neste sábado (8/12). A estimativa é que o evento leve cerca de 15 mil pessoas para o local, que terá perímetro bloqueado para a passagem de veículos quando o movimento com a chegada do público for mais intenso.

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Setran), os bloqueios devem iniciar por volta das 10 horas. A interrupção na passagem dos veículos, com apoio de agentes de trânsito,será feita conforme o aumento da concentração de pessoas.

Os bloqueios serão nas ruas Eugênio Flor (entre as ruas Nilo Peçanha e Martin Kaiser), João Enéas de Sá (entre a Nilo Peçanha e a João Gava), Antônio Krainski (entre a Nilo Peçanha e a Benedito Correia de Freitas) e na João Gava (entre a João Enéas de Sá e a São Salvador).

O acesso aos veículos de moradores é liberado, com apresentação de credenciais ou documentação que comprove a moradia dentro do perímetro bloqueado.

Com público estimado em 15 mil pessoas, o Prime Rock Festival terá as bandas Capital Inicial, Os Paralamas do Sucesso, Frejat, Jota Quest, Humberto Gessinger Oficial e Nando Reis. Os portões serão abertos ao público às 12h. O início do festival está marcado para às 16h, com previsão de término à 1h de domingo (9/12).