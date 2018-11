Região de encontro de bruxas, Paranapiacaba terá tour macabro e baile Halloween no sábado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lendas e histórias de outro mundo serão contadas durante o tour macabro, evento que acontece neste sábado (3), a partir das 18h, em Paranapiacaba, distrito turístico de Santo André, na região do ABC.

O evento faz parte da comemoração ao Dia das Bruxas, celebrado nesta quarta-feira (31). O passeio custa R$ 70 e tem duração de pouco mais de uma hora e meia. Ao final, um baile de Halloween será realizado no vilarejo.

Considerada patrimônio histórico nacional, a vila de Paranapiacaba surgiu no fim do século 19 e teve grande influência da imigração inglesa. Ali, funcionava o centro de operações da companhia inglesa de trens, São Paulo Railways. Muitos funcionários da empresa também moravam no local.

O clima do vilarejo, sempre úmido e com uma neblina constante, e o aumento do turismo no distrito a partir dos anos 2000 contribuíram para o surgimento de várias histórias de assombração na vila.

Uma delas fala sobre um trem fantasma. Moradores dizem que à noite dá para ouvir o som de uma composição cuja caldeira explodiu no local, além de gemidos de funcionários que morreram durante a construção da ferrovia.

Outra lenda é sobre o Castelo do Engenheiro, residência onde morava o engenheiro Daniel Fox e sua família. Situado no alto da vila, onde ele podia supervisionar toda a ferrovia, o imóvel ficou conhecido como Castelinho e hoje funciona como um museu. Mas moradores e visitantes dizem que já ouviram sons e vultos saindo de um dos quartos.

Todos os anos, em maio, Paranapiacaba também costuma sediar uma convenção de bruxas. "Pela influência europeia, há muitas lendas inglesas na vila. Aproveitamos também o clima do local [mais úmido e com uma neblina característica) para realizar a convenção no distrito", explica Tânia Gori, idealizadora do evento e fundadora da Casa da Bruxa.

Nos Estados Unidos, a pequena cidade de Salem, em Massachusetts, é apontada como principal reduto para quem gosta de bruxas.

Pertinho de Boston (cerca de 25 km de distância), o município tem 41 mil habitantes e vive do turismo.

Entre fevereiro de 1692 e maio de 1693, quando ainda era uma colônia inglesa, Salem foi palco de vários julgamentos e execuções de mulheres acusadas de bruxaria. Muitas das acusações eram absurdas.

O filme "Bruxas de Salém", de 1996, com Winona Ryder, ajudou a popularizar a pequena cidade, que tem uma série de museus e estabelecimentos para contar a história das bruxas.

Para quem estiver em Boston e gosta do assunto, vale tirar uma tarde para conhecer o local. Há trens que saem de Boston em vários horários para Salem.

Durante todo o mês de outubro, a cidade recebe muitos turistas e tem uma série de eventos, especialmente, no dia 31, quando os visitantes e moradores saem às ruas para mostrar as suas fantasias e curtir o Halloween. A programação completa pode ser conferida no site www.hauntedhappenings.org.