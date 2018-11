Região do Couto Pereira terá bloqueio de ruas para show de Roger Waters neste sábado

Mario Akira

O cantor e compositor Roger Waters, ex-Pink Floyd, fará show neste sábado (27/10), no Estádio Major Antônio Couto Pereira, no Alto da Glória. Os bloqueios de trânsito na região deverão começar no início da manhã, dependendo da chegada do público ao local.

A interrupção da passagem de veículos será feita nos cruzamentos das ruas Ubaldino do Amaral e Floriano Essenfelder; Pedro Rolim de Moura e Mauá; Simão Bolívar e Mauá; Barão de Guaraúna e Doutor Goulin; Mauá e Doutor Zamenhof; e Amâncio Moro com Ubaldino do Amaral.

Os bloqueios serão de responsabilidade da empresa privada contratada pela organização do evento. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão auxiliar nos trabalhos de fiscalização e orientação.

Estimado em 41,5 mil pessoas, o público poderá entrar no Couto Pereira a partir das 17h. O início do show está marcado para as 21h30, com previsão de término às 0h30.