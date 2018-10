Regina Duarte, Antônia Fontenelle e Andréa Nóbrega anunciam voto em Jair Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Regina Duarte votou neste domingo (28) à tarde em um colégio na zona oeste de São Paulo. Em entrevistas, ela já havia se posicionado a favor do candidato Jair Bolsonaro (PSL).

Outra celebridade que se posicionou a favor do candidato do PSL é a atriz e apresentadora Antônia Fontenelle.

Com uma foto vestindo verde e amarelo, ela citou. "Fui ali ajudar pra transformação de um Brasil melhor. Pus o meu na reta pelo 17 Brasil e pelo 25 RJ. Voto genuíno pelo bem coletivo, acredito que essa seja a solução, se não for nois vai lá e troca, o Brasil é do povo".

Renata Banhara, que declarou voto a Bolsonaro após perder as eleições como candidata a deputada federal, também publicou uma foto vestida com as cores da bandeira do país. "Meu partido é o Brasil

DEUS acima de todos. Cumpri meu dever cívico. Um excelente Domingo".

Andréa Nóbrega fez um vídeo na noite de véspera da eleição com a hashtag 17. "Amanhã é dia de votar. Pensem bem no que o PT fez", afirmou a atriz.