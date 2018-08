Uma das declarações obrigatórias para saber se a Empresa está em dia com suas obrigações trata-se da Regularidade com o FGTS. Esta declaração demonstra se a empresa está fazendo os depósitos junto ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço, normalmente é utilizada por clientes da empresa que possuem empregados do Fornecedor trabalhando dentro de sua Empresa, como nos casos de vigilância e segurança.

Quando o empregado é contratado é aberta uma conta vinculada na Caixa Econômica Federal destinada a depósitos ao empregado no valor de oito por cento do seu salário. Este deposito quando o empregado é demitido é liberado para que ele tenha uma renda por algum tempo.

Esses depósitos incidem inclusive sobre férias e décimo terceiro, o que para as empresas é de certa forma oneroso, deixando algumas empresas inadimplentes com o Fundo. Estar em dia com esses depósitos não é somente para emissão da certidão negativa, mas em casos de rescisão de um empregado, a empresa vai ter que confirmar os depósitos efetuados junto a CEF para poder pedir a liberação desse fundo para o empregado que esta saindo.

Para a retirada desta declaração basta acessar o endereço https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp e digitar o CNPJ e retirar a referida certidão. Caso a certidão não saia, a Empresa pode ter algum problema de débito com o Fundo devendo fazer a regularização desse débito para que a certidão volte a ser emitida.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba