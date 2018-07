Rei Momo e Rainha do Carnaval de Curitiba são reeleitos

Redação Bem Paraná



A cerimônia de concurso do Cortejo Real do Carnaval 2018 lotou o Memorial de Curitiba na noite desta quinta-feira (25/1). Ao som da bateria da escola de samba Mocidade Azul, três candidatos a Rei Momo mostraram à comissão julgadora animação e habilidade no samba. Já na disputa do título de Rainha, 1ª princesa e 2ª princesa, entre os quesitos, as nove concorrentes foram avaliadas pelo samba no pé, beleza e desenvoltura.

O título de Rei Momo ficou com Rubens Marques da Silva, reeleito por mais um ano. É o meu quinto ano concorrendo e meu quarto ano como Rei Momo e espero que a minha felicidade transpareça para todo mundo que estiver na avenida, afirmou Rubens.

Rainha do Carnaval em 2016, ano da última disputa, Renatha Karolina Rosa também foi reeleita. Eu realmente não esperava, a competição estava bastante acirrada. Receber essa notícia foi demais. É uma sensação incrível ser reeleita, destacou a rainha.

A candidata Paula Carolina Mello Galvão recebeu a faixa de 1ª Princesa do Carnaval 2018. Eu vim representar com muita garra e muita energia. Eu amo essa festa do povo e quero mostrar que Curitiba tem Carnaval sim, pontuou a concorrente que em 2014 foi eleita 2ª Princesa e em 2015, 1ª Princesa.

Novata na disputa, Edna dos Santos Souza levou o título de 2ª Princesa do Carnaval. Adorei participar. Cheguei há um ano em Curitiba e senti um frio na barriga, pois as candidatas são fortíssimas afirmou a candidata eleita, que é natural de Campo de Goytacazes, no Rio de Janeiro.

O prefeito Rafael Greca está retomando e valorizando o Carnaval, bem como outras ações populares. A partir daqui a gente espera que essa festa continue crescendo como foi há décadas atrás, afirmou a carnavalesca Rosa Ribas, que foi uma das fundadoras da Escola de Samba Deu Zebra no Batuque, criada em 1983. De acordo com Rosa, a agremiação teve, no seu auge, mais de 600 componentes e encerrou as atividades em 1996.

Obrigações do Cortejo

O Rei Momo e a Rainha vão receber R$ 3 mil cada e as princesas receberão R$ 2 mil cada. A obrigação dos eleitos é representar a cidade nos eventos do Carnaval agendados pela Fundação Cultural.

O cortejo eleito participa dos ensaios das escolas de samba, do desfile da Marechal Deodoro no dia 10 de fevereiro e dos bailes populares e demais festividades.

O concurso foi aberto para maiores de 18 anos, residentes em Curitiba há pelo menos seis meses e que tenham espírito carnavalesco, simpatia e samba no pé. O Carnaval de Curitiba 2018 é uma realização da Fundação Cultural de Curitiba (FCC).