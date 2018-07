Reinaldo faz dois gols e São Paulo vence Corinthians no Morumbi

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na primeira partida no Morumbi após a Copa do Mundo, o São Paulo venceu neste sábado (21) o Corinthians por 3 a 1, gols de Anderson Martins e Reinaldo duas vezes, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória da última quarta-feira sobre o Flamengo, no Maracanã, a equipe são-paulina soma seis pontos muito importantes antes de enfrentar uma sequência difícil de jogos fora de casa. Nas duas próximas rodadas, o time do técnico Diego Aguirre viaja para enfrentar Grêmio e Cruzeiro.

O clássico deste sábado registrou o melhor público do Morumbi em 2018, com 58.624 espectadores. O recorde da temporada até então era justamente de um confronto com o Corinthians: 42.830 na vitória por 1 a 0 pela semifinal do Campeonato Paulista.

Aguirre buscou iniciar o duelo atacando o rival principalmente pelo lado esquerdo. Escalou como titulares os laterais Edimar e Reinaldo, com o primeiro fechando a linha de quatro defensores e o segundo mais adiantado, fazendo o lado esquerdo em uma outra linha de quatro, com Liziero e Hudson pelo meio e o equatoriano Rojas aberto na direita.

A mudança se tornaria fundamental para que o São Paulo chegasse à vitória.

Foram justamente por esse lado as melhores opções do São Paulo na etapa inicial. Reinaldo levou dificuldades ao corintiano Fagner, sobrecarregado com as tentativas tricolores de criar por seu setor.

Logo no início da partida, a equipe são-paulina teve duas boas oportunidades. Uma com Arboleda, de cabeça, após lateral de Reinaldo enviado direto para a área.

A segunda, nos pés de Diego Souza, que bateu da entrada da área para a defesa tranquila de Cássio no meio do gol.

Apesar de os donos da casa terem tomado a iniciativa nos primeiros 45 minutos, a melhor chance de abrir o placar foi do Corinthians, com Jonathas. Arboleda rebateu cruzamento na área direto nos pés do atacante, que dominou, deixou a bola quicar uma vez e chutou, de frente para o gol. Mas a bola saiu à direita de Jean, muito perto da trave são-paulina.

No segundo tempo, os times voltaram com a mesma postura e a insistência do São Paulo foi premiada com um gol.

Nenê cobrou escanteio e Anderson Martins subiu mais que a zaga corintiana para cabecear e colocar o São Paulo na frente, aos 10 minutos. Gol que premiou também a boa atuação do zagueiro, hoje titular indiscutível ao lado de Arboleda.

Com a vantagem, os donos da casa se fecharam e esperaram o Corinthians vir em busca do gol. Mas quem marcou foi o São Paulo, aproveitando erro da defesa corintiana.

Após bola longa do goleiro Jean, Gabriel tentou recuar para a defesa e cabeceou mal. A bola sobrou para Reinaldo, que correu, driblou Cássio e chutou. Henrique cortou quase em cima da linha, mas no pé de Reinaldo, que pegou o rebote e mandou, quase sem ângulo, novamente para o gol. A bola bateu na trave e entrou.

Já no fim da partida, aos 36 minutos do segundo tempo, Reinaldo coroou a boa atuação no clássico e fechou a vitória com mais um gol. O camisa 14 chutou de fora da área e Cássio falhou feio, deixando a bola passar por baixo do corpo, decretando a grande vitória são-paulina no Morumbi.

Jonathas ainda descontou já nos acréscimos, mas tarde demais para a reação corintiana.

SÃO PAULO

Jean; Éder Militão, Arboleda, Anderson Martins e Edimar (Luan); Hudson (Lucas Fernandes), Liziero e Nenê (Gonzalo Carneiro); Joao Rojas, Reinaldo e Diego Souz

T.: Diego Aguirre.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Pedro Henrique (Léo Santos), Henrique e Danilo Avelar; Gabriel, Renê Júnior (Jadson), Romero, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel (Clayson); Jonathas

T.: Osmar Loss.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Auxiliares: Michael Correia (RJ) e Silbert Faria Sisquim (RJ)

Público: 58.624 torcedores

Renda: 2.186.542,00

Cartões amarelos: Ángel Romero, Rodriguinho, Cássio, Gabriel, Pedro Henrique e Henrique (Corinthians); Luan (São Paulo)

Gols: Anderson Martins, aos 10min, Reinaldo, aos 24 e 36min, e Jonathas, aos 45min do 2º tempo.